Değeri 1 milyonu aşıyor! Emekliler, 164 gram altının peşinde

2023'te seçim öncesi memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere de aynı şekilde yansıtılacağı yönündeki sözün üzerinden üç yıl geçti. Ancak aradan geçen süreye rağmen söz konusu zam memur emeklilerinin maaşlarına yansımadı. O dönemde yapılan açıklamalar ve paylaşımlar geride kalırken, emeklilerin beklentisi ise devam ediyor.

2,5 milyondan fazla memur emeklisi, kendilerine de seyyanen zam verilmesi talebini sürdürüyor. Emekliler, verilen sözün yerine getirilmesini isterken, haklarını aramak için mahkemeler dahil farklı yasal yollara başvuruyor.