Değeri 1 milyonu aşıyor! Emekliler, 164 gram altının peşinde
2023'te seçim öncesi memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere de aynı şekilde yansıtılacağı yönündeki sözün üzerinden üç yıl geçti. Ancak aradan geçen süreye rağmen söz konusu zam memur emeklilerinin maaşlarına yansımadı. O dönemde yapılan açıklamalar ve paylaşımlar geride kalırken, emeklilerin beklentisi ise devam ediyor.
2,5 milyondan fazla memur emeklisi, kendilerine de seyyanen zam verilmesi talebini sürdürüyor. Emekliler, verilen sözün yerine getirilmesini isterken, haklarını aramak için mahkemeler dahil farklı yasal yollara başvuruyor.
SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin sık sık gündeme getirdiği konuyu bugünkü köşesine taşıdı.
Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:
EMEKLİLİĞİ DOLAN MEMURLAR DA AYNI DERTTE
Emekli olamıyorlar. Çünkü maaşları bir anda yüzde 40’lara düşüyor.
Eskiden emeklilik istirahat dönemiydi. Şimdi ekonomik uçurum diyorlar...
Uçurumun kenarında duruyorlar. Çalışırken alınan maaş, dilekçe verildiği an eriyor.
Hakikaten yüzde 40’lara varan büyük kayıp.
MEMUR ADAYLARI DA MAĞDUR!
Seyyanen zam meselesi sadece emekliyi vurmuyor. Kamuya girmek için gün sayan gençleri de vuruyor. Maaşı kuş kadar kalacak olan memur, koltuğuna demir atıyor.
Emekli olamayanın yerine genç nefer giremiyor. Sistem tıkanıyor...
Millî Eğitim ve Sağlık’ta 250 bini aşkın memur emekliliği bekliyor.
Kapı açılırsa 250 bin genç taze kan olarak devletine hizmet için can atıyor!
Seyyanen zam, tıkanan sistemin anahtarı. Hesap ortada...
1 MİLYON 89 BİN TL KAYIP
Temmuz 2023’ten bugüne ödenmeyen tutar.
Nominal 596 bin lira. Faizli 780 bine dayandı. Ama asıl rakam altın hesabında.
Her ayın tutarı o günün gram altın fiyatına çevrildi.
Toplam 164 gram altın. Bugünkü değeri 1 milyon 89 bin lira.
Her bir memur emeklisinin kesesine girmeyen 164 gram altın…
Damla damla göl olur dediler. Burada göl değil, deniz oldu.
BU MEBLAĞ NE DEMEK?
Evladını evlendirmek... Ev, araba hayalinin bir parçası demek... Borcunu kapatmak. Huzurla nefes almak...
Memur emeklileri diyor ki:
“Alım gücümüz 20 yıl öncesine düştü.” Mahkemelere koştu.
Mahkemeler reddetti. “Yasada yok” dediler. İstinaf da aynı yolu tuttu.
Ama daire başkanı şerh düştü: “Eşitlik ilkesine aykırı. Ayrımcılık.”
Hâlen dosyalar Anayasa Mahkemesi’nde. 6 Ağustos 2026’da birleştirildi.
Gözler AYM’de. Karar bekleniyor.
BU MESELE SADECE BUGÜNÜN EMEKLİSİNİ İLGİLENDİRMİYOR
Hâlihazırda çalışan milyonlarca tüm memurları da yakından ilgilendiriyor. Çalışan ve emeklisiyle 6 milyon memur ailesini…
Kamuda iş hayali kuran gençleri de. Milyonların istikbali bu süreçte. Sadece memur emeklisi değil...
Hak yerini bulur diyorlar. Bulacak mı? Söz verildi. Yerine getirilmedi.
Şimdi AYM konuşacak.
Emeklilerin feryat figanı artık duyulmalı. Sabır taşı çatladı. İş mahkemelere kalmamalı. Devlet sözünü artık ifa etmeli…
HASILIKELAM: Emekli yana yakıla 3 yıldan beri her yasal platformda hakkını sonuna kadar arıyor. Devletinin vaadini ifa etmesini sabırsızlıkla bekliyor.
Çalışan memurlar bir an önce emekli olmak arzusuyla yanıp tutuşuyor.
Memuriyet hayali kuran yüz binlerce genç bekliyor. Memleket izliyor.
Bütün gözler devlet sözü hâline gelen “Seyyanen zammın ifasında...”
Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin Başmüfettişi olarak, sizin dertlerinizi kendi derdim, sizin hakkınızı kendi hakkım bilerek yoluma devam edeceğim.
Bu hak arama mücadelesinde en büyük dayanağım sizlersiniz.
Destek ve önerilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum.
Sosyal güvende kalın...