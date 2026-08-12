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Ekonomi

İş dünyasından 'Terörsüz Türkiye' yasası yorumu: Artık silah sesini değil çark sedasını işiteceğiz!

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İş dünyasından 'Terörsüz Türkiye' yasası yorumu: Artık silah sesini değil çark sedasını işiteceğiz!
Fotoğraf Başlığı İş dünyasından Terörsüz Türkiye yasası yorumu: Artık silah sesini değil çark sedasını işiteceğiz!

‘Terörsüz Türkiye’ kapsamında hazırlanan kanunun TBMM’de yasalaşması iş dünyasını memnun etti. İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır” dedi. ASO Başkanı Seyit Ardıç da terörün Türkiye’nin gündeminden kalıcı olarak çıkmasının, toplumsal huzuru ve güven ortamını daha da güçlendireceğini söyledi.

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İş dünyası, yarım asırlık terör problemini ortadan kaldıran ‘Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un yasalaşmasını değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinin siyasi partilerin geniş mutabakatıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını hatırlatarak, “Terör örgütünün silah bırakıp kendini feshettiğini ilan etmesiyle başlayan sürece, millî iradenin temsilcisi Meclis’imiz son noktayı koymuş, Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır” dedi.

TÜRKİYE BU CENDEREDEN ÇIKTI

İş dünyası olarak, uzun ve hassas bir sürecin sonunda oluşan mutabakatla gerçekleşen, millî birliği güçlendirecek, ekonomik kalkınmayı olumlu yönde etkileyecek bu yasanın Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olmasını temenni eden Avdagiç, “Bu yasada hiçbir af sözcüğünün yer almamasını, eli kana bulaşmışların kapsam dışı bırakılmasını çok önemsiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde yaşatacak, onların ve kahraman gazilerimizin milletimiz ve ülkemiz için yaptıkları büyük fedakârlığı her daim minnetle hatırlayacağız.

İş dünyasından Terörsüz Türkiye yasası yorumu: Artık silah sesini değil çark sedasını işiteceğiz!
Başlık Resmiİş dünyasından Terörsüz Türkiye yasası yorumu: Artık silah sesini değil çark sedasını işiteceğiz!

İnanıyoruz ki 40 yılı aşkın süredir terör çıkmazına hapsedilmek istenen Türkiye bu cendereden ‘devletinin aklı, milletinin vicdanıyla’ çıkmıştır. Kalkınmasına vurulmak istenen terör zincirini kırmıştır. Hem ülkemiz için hem umudunu bu ülkeye bağlayan coğrafyamız için barış ve huzurun teminatı olmuştur. Bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır” diye konuştu.

HUZUR DAHA DA GÜÇLENECEK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da 40 yılı aşkın süredir Türk milletine büyük acılar yaşatan, huzuru ve kardeşliği hedef alan terörün tamamen sona erdirilmesi yolunda atılan bu tarihî adımın, Türkiye’nin terörden arınmış bir geleceğe kavuşmasına vesile olmasını temenni etti. Ardıç, bundan sonraki süreçte, uygulamanın ve sonuçlarının titizlikle takip edilmesi, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesiyle sürece duyulan güvenin daha da pekişeceğine ve kalıcı huzurun tesisine önemli katkı sağlanacağına inandığını vurguladı.

İş dünyasından Terörsüz Türkiye yasası yorumu: Artık silah sesini değil çark sedasını işiteceğiz!
Başlık Resmiİş dünyasından Terörsüz Türkiye yasası yorumu: Artık silah sesini değil çark sedasını işiteceğiz!
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Terörün Türkiye’nin gündeminden kalıcı olarak çıkmasının, birlik ve beraberliği, toplumsal huzuru ve güven ortamını daha da güçlendireceğine dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

Sahip olduğumuz büyük potansiyelin eğitimden bilime, teknolojiden üretime, yatırımdan istihdama milletimizin refahını artıracak alanlara daha güçlü biçimde yönelmesinin önünü açacak. Ayrıca, kalkınma yolculuğumuza yeni bir ivme kazandıracak. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, enerjimizi ve kaynaklarımızı ortak geleceğimize yönelttiğimiz, huzuru ve kardeşliği kalıcı kıldığımız bir Türkiye’nin önünde aşamayacağı hiçbir engel olmadığına inanıyorum.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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