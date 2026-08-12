6 milyon riskli yapı var: Dönüşüme giren konut ve iş yeri 2,7 milyonu aştı

Türkiye genelinde 2012’den bu yana kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 2 milyon 737 bine ulaşırken, bunların 368 bininde dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde 2012’den itibaren toplam 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.

2 milyon 369 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanırken, 368 bin konut ve iş yerinde dönüşüm devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız birim sayısının yaklaşık yüzde 47’sinin İstanbul’da yer aldığı görüldü. 2012’den bu yana megakentte dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 1 milyon 274 bine yükseldi.

Bunlardan 998 bininin dönüşümü tamamlanırken, 276 bin konut ve iş yerinde dönüşüm devam ediyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının koordinasyonunda ‘Yarısı Bizden’ kampanyasından yararlanan bağımsız bölüm sayısı ise 376 bin 212’ye ulaştı.

2 MİLYON YAPI ACİL DÖNÜŞMELİ

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haldun Ersen, Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon bağımsız bölümün riskli yapı stoku içerisinde bulunduğunu, bunların 2 milyona yakınının acilen dönüştürülmesi gerektiğini anlatarak, “İstanbul’da ise 1,5 milyon riskli bağımsız birimden acil dönüşüm ihtiyacı olanların sayısı yaklaşık 600 bindi. Türkiye genelinde en çok dönüşüm yapılan iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya ve Elâzığ olarak sıralanıyor. İstanbul’da Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve son zamanlarda Güngören ile Zeytinburnu ön plana çıkıyor. İstanbul, Adana, Bingöl, İzmir ve Yalova gibi şehirlerde kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor. İstanbul özelinde bakacak olursak özellikle Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Fatih’te kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

VATANDAŞIN TALEBİ ARTTI

Şehircilik, Kentsel Dönüşüm ve Entegre Tesis Yönetim Derneği Başkanı Hüseyin Kılınçarslan da son yıllarda kentsel dönüşüm hızlansa da rakamların istenilen seviyelerde olmadığını belirterek, “İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi illerde dönüşüm ihtiyacı hâlâ oldukça yüksek. Kimi yerde eski yapı stoku, kimi yerde deprem riski, kimi yerde ise hızlı ve plansız yapılaşmanın getirdiği sorunlar karşımıza çıkıyor” diye konuştu. Vatandaşların dönüşüm talebinin eskiye nazaran daha yüksek olduğunu dile getiren Kılınçarslan, şöyle konuştu:

Özellikle eski yapıların fazla olduğu bölgelerde vatandaş artık binasının durumunu daha fazla sorguluyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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