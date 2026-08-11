Altın fiyatlarında yükseliş sürerken yatırımcıların gözü Eylül ayında açıklanacak Fed kararına çevrildi. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, faiz indirimi ve jeopolitik risklerin azalması halinde yükselişin hızlanabileceğini belirterek "Altın 8 bin lira olur mu?" sorusuna cevap verdi.

Gözde yatırım araçlarından altın, son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Serbest piyasada gram altın 6 bin 716 lira seviyesinde işlem görürken, ons altın ise 4 bin 391 dolara kadar yükseldi. Piyasalardaki hareketlilik sürerken yatırımcıların gözü, altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğine çevrildi.

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber ekranlarında jeopolitik riskler ile enerji maliyetlerinin altın üzerindeki dengesini masaya yatırdı.

Gram altın 8 bin TL olacak mı? Uzman isimden eylül ayı uyarısı geldi!

Şener'e göre özellikle enerji fiyatlarındaki gerileme, jeopolitik risklerin azalması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası altının yönü açısından belirleyici olacak.

Gram altın 8 bin TL olacak mı? Uzman isimden eylül ayı uyarısı geldi!

ALTINDA GÖZLER EYLÜL AYINDA

Şener, Eylül ayının altın piyasası açısından kritik bir dönem olacağını belirtti. Fed'in faiz kararının altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını ifade eden Şener, mevcut fiyatlamalarda Fed'in Eylül ayında faiz artırmayacağı beklentisinin öne çıktığını söyledi.

Fed'in Eylül ayında faiz artırmaması halinde ons altında 4 bin 600-4 bin 700 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirten Şener, bunun gram altına da yansıyacağını ifade etti.

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GRAM ALTINDA 8 BİN TL GÖRÜLECEK Mİ?

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Gram altın 8 bin TL olur mu?" sorusuna da cevap veren Şener, kısa vadede bu seviyelerin görülmesinin kolay olmadığını söyledi.

Şener, Fed'in Eylül ayını pas geçmesinin ardından Aralık toplantısında da faiz artırmaması ve bunun yerine faiz indirimi mesajı vermesi halinde yükselişin hızlanabileceğini belirtti. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda daha yüksek seviyelerin yıl sonuna doğru görülebileceğine dikkat çekti.

Gram altın 8 bin TL olacak mı? Uzman isimden eylül ayı uyarısı geldi!

Altın fiyatlarının seyrinde savaş ve barış senaryolarının da önemli olduğunu belirten Şener, piyasaların şu anda daha çok olumlu senaryoyu fiyatladığını söyledi.

Jeopolitik risklerin azalmasıyla petrol fiyatlarının gerilediğine dikkat çeken Şener, petrol fiyatlarının 80 doların altında kalmasının altın açısından destekleyici olabileceğini ifade etti. Buna karşılık savaşın devam etmesi ve petrol fiyatlarının yükselmesi halinde enflasyon baskısının artabileceğini belirten Şener, bunun da merkez bankalarının faiz politikaları üzerinden altın fiyatlarını baskılayabileceğini kaydetti.

Gram altın 8 bin TL olacak mı? Uzman isimden eylül ayı uyarısı geldi!

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI MI?

Altın yatırımcısına da mesaj veren Şener, mevcut seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi ve ekledi:

Gram altın 8 bin TL olacak mı? Uzman isimden eylül ayı uyarısı geldi!

"Fakat kötü senaryo fiyatlandığında da hatırlayın; bütün vatandaşlar 8.000 liradan, 8.500 liradan gram altın alanlar oldu. O zaman da uyarmıştık. Bu fiyatlar bu kadar hızlı çıkıyorsa bu kadar hızlı da düşebilir şeklinde.

Bu senaryolar bağlamında ama daha ziyade olumlu taraftayız. Daha ziyade pozitif taraftayız. Daha ziyade barışın ağır basacağı, Amerika'nın faizi indirimlerine yavaş yavaş başlayacağı tarafındayız. Dolayısıyla bu bir miktar kıymetli metalleri yukarı taşıyacaktır. Ama çok kısa olarak şunu da söyleyelim; şu an Türk lirası en iyi yatırım araçlarından birisi"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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