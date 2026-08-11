Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Meteoroloji’den 30 şehir için uyarı! Sağanak, aşırı sıcak ve nem bunaltacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Meteoroloji’den 30 şehir için uyarı! Sağanak, aşırı sıcak ve nem bunaltacak

Yurt genelinde eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ederken 30 şehirde havanın gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklara yüksek nemin de eşlik etmesiyle bu hafta vatandaşı bunaltıcı bir hava bekliyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ederken Meteoroloji, 30 şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, Samsun için sarı kod uyarısı verdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Meteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda
GÜNDEM

Meteoroloji’den yeni rapor! Gitmeden geri döndü! İstanbul dahil 10 ilde sağanak yolda

Yeni haftada yüksek sıcaklıklar ve nem etkisini göstermeye devam edecek. İstanbul’da poyraz aralıklarla kuvvetli esecek ancak sıcaklıklar bu hafta 33 dereceye, nem de yüzde 88’e kadar çıkacak. Gök gürültülü sağanak, aşırı sıcak ve nem vatandaşı bunaltacak.

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Muğla’nın iç, Osmaniye’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Termometreler tavan yaptı, Batı Avrupa kavruluyor: Sıcaklık ve kuraklıkta tarihi rekor
DÜNYA

Termometreler tavan yaptı, Batı Avrupa kavruluyor: Sıcaklık ve kuraklıkta tarihi rekor

OKYANUS SICAKLIĞINDA REKOR

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinin (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Temmuz 2026’nın ortalama 20,96 dereceyle kayıtlardaki en yüksek okyanus yüzeyi sıcaklığının görüldüğü temmuz ayı olduğunu bildirdi.

Batı Avrupa’da da haziran-temmuz aylarındaki sıcaklığın 21,62 dereceye ulaşmasıyla 2022’deki aynı döneme ait rekor kırıldı.

YUNANİSTAN’DA DUŞ YASAĞI

Yunanistan’ın en yoğun turistik bölgelerinden Halkidiki’de de yaşanan büyük su sıkıntısı sebebiyle Sartis Köyü Yerel İdaresi, bölge sahilindeki işletmecilerden, denize giren müşterilerine sundukları duş hizmetini durdurmalarını talep etti.

Bu yaz daha önce de Yunanistan’da 10 adada su sıkıntısı sebebiyle “olağanüstü hâl” ilan edilmişti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İki defa açık kalp ameliyatı geçirmişti! Üçüncü kapak ameliyatsız yöntemle takıldı
Üçüncü kapak ameliyatsız yöntemle takıldı
Kaydet
Trump uyuyakaldı! Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Oldukça enerjik
Trump uyuyakaldı!
Kaydet
Klimayla elektrik ihtiyacı iki katına çıkacak! İki derecelik artışla %15 tasarruf mümkün
Klimayla elektrik ihtiyacı iki katına çıkacak
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.