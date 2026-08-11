Meteoroloji’den 30 şehir için uyarı! Sağanak, aşırı sıcak ve nem bunaltacak

Yurt genelinde eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ederken 30 şehirde havanın gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklara yüksek nemin de eşlik etmesiyle bu hafta vatandaşı bunaltıcı bir hava bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini sürdürmeye devam ederken Meteoroloji, 30 şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, Samsun için sarı kod uyarısı verdi.

Yeni haftada yüksek sıcaklıklar ve nem etkisini göstermeye devam edecek. İstanbul’da poyraz aralıklarla kuvvetli esecek ancak sıcaklıklar bu hafta 33 dereceye, nem de yüzde 88’e kadar çıkacak. Gök gürültülü sağanak, aşırı sıcak ve nem vatandaşı bunaltacak.

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Muğla’nın iç, Osmaniye’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

OKYANUS SICAKLIĞINDA REKOR

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinin (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Temmuz 2026’nın ortalama 20,96 dereceyle kayıtlardaki en yüksek okyanus yüzeyi sıcaklığının görüldüğü temmuz ayı olduğunu bildirdi.

Batı Avrupa’da da haziran-temmuz aylarındaki sıcaklığın 21,62 dereceye ulaşmasıyla 2022’deki aynı döneme ait rekor kırıldı.

YUNANİSTAN’DA DUŞ YASAĞI

Yunanistan’ın en yoğun turistik bölgelerinden Halkidiki’de de yaşanan büyük su sıkıntısı sebebiyle Sartis Köyü Yerel İdaresi, bölge sahilindeki işletmecilerden, denize giren müşterilerine sundukları duş hizmetini durdurmalarını talep etti.

Bu yaz daha önce de Yunanistan’da 10 adada su sıkıntısı sebebiyle “olağanüstü hâl” ilan edilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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