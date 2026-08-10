Batı Avrupa, iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıkların rekor kırdığı, kuraklığın ise tavan yaptığı bir yaz geçiriyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, bölgede haziran ve temmuz aylarının ortalama sıcaklığı 21,62 dereceye çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Temmuz ayında dünya genelindeki deniz yüzeyi sıcaklıkları da rekor seviyeye yükseldi.

İklim değişikliğinin etkileri Avrupa'nın batısında ciddi şekilde hissediliyor. İklim değişikliği nedeniyle yaz mevsiminin sıcak, kurak ve orman yangınlarıyla geçtiği Batı Avrupa’da, Haziran-Temmuz aylarındaki sıcaklık 21,62 dereceye ulaştı.

BATI AVRUPA'DA REKOR SICAKLIK

Fransa ve İspanya bu yaz en şiddetli yangınlarla mücadele ederken, Avrupa’daki diğer ülkeler ile ABD’nin kuzeybatısı ve Kanada da ciddi yangınlar yaşadı. Avrupa Birliği’nin küresel ısınma izleme kuruluşu Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından bugün yapılan açıklamada, Batı Avrupa'nın rekor düzeyde sıcak bir Haziran-Temmuz ayını yaşadığı aktarılarak sıcaklığın 21,62 dereceye ulaşmasıyla 2022'deki aynı döneme ait rekorun da kırıldığı kaydedildi.

Termometreler tavan yaptı, Batı Avrupa kavruluyor: Sıcaklık ve kuraklıkta tarihi rekor

Copernicus açıklamasında, şimdiye kadar yaz mevsiminin olağanüstü bir şekilde devam eden sıcaklığı yansıttığı belirtilirken toprak nem seviyelerinin Batı Avrupa'yı etkisi altına alan son şiddetli kuraklığın yaşandığı Temmuz 2022'ye göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

Temmuz ayında Fransa, İspanya, Avusturya ve Macaristan’ın yanı sıra Birleşik Krallık, İrlanda ve İzlanda’nın bir kısmını da kapsayan Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde çok kurak şartlar gözlemlendi.

Termometreler tavan yaptı, Batı Avrupa kavruluyor: Sıcaklık ve kuraklıkta tarihi rekor

SEINE, REN VE TUNA NEHİRLERİ KURUDU

Nehir debilerinin olağandışı derecede düşük olduğu gözlemlenirken özellikle Seine, Ren ve Tuna nehirleri de bu durumdan ciddi şekilde etkilendi. Birçok Avrupa ülkesinde ulaşım, sulama ve enerji üretimi bu durumdan olumsuz etkilendi.

Yaz mevsiminin bu denli sıcak ve kurak geçmesi yangınlar için de ideal ortam oluşturdu. Bilim insanları, iklim değişikliğiyle birlikte Avrupa’da aşırı yangın riski taşıyan hava olaylarının sıklığının arttığını belirtiyor.

Termometreler tavan yaptı, Batı Avrupa kavruluyor: Sıcaklık ve kuraklıkta tarihi rekor

OKYANUS SULARI, ÜST ÜSTE İKİ AY REKOR SICAKLIKLARA ULAŞTI

Copernicus ayrıca, Avrupa çevresindeki deniz sıcak dalgaları ve Pasifik’te şekillenmekte olan güçlü bir El Nino’nun etkisiyle Temmuz ayında okyanus sularının üst üste ikinci ayda rekor düzeyde yüksek sıcaklıklara ulaştığını belirtti. Temmuz ayında küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,96 dereceye ulaşarak 2023’teki rekoru kırdı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR EL NİNO"

Copernicus Direktörü Carlo Buontempo, Akdeniz ve Atlantik’in bazı bölgelerinin olağandışı derecede sıcak olduğunu, El Nino’nun rekor düzeydeki deniz sıcaklıklarının muhtemelen itici gücü olduğunu belirtti. Buontempo, "Şu anda, muhtemelen şiddet açısından eşi benzeri görülmemiş çok büyük bir El Nino ile karşı karşıyayız. Tropikal Pasifik’ten gelen katkının oldukça önemli hale geldiği açık" dedi.

"HAYATIMIZ BOYUNCA GÖRMEDİK"

Copernicus’a göre, geçen ay 1850-1900 yılları arasındaki sanayi devrimi öncesi referans değerinin 1,47 derece üzerinde bir ortalama yüzey hava sıcaklığıyla kayıtlara geçen en sıcak ikinci Temmuz ayı oldu. Buontempo, son 11 yılın kayıtlara geçen en sıcak yıllar olduğunu kaydederek "Hayatımız boyunca, hatta büyük ihtimalle medeniyetimiz boyunca bu kadar sıcak bir iklim görmedik. Ve bu ısınmanın ana nedeni sera gazlarıdır" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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