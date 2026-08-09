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Yaşam

Ne su ne ayran! Kavurucu sıcakta çalışan çiftçilerin gözdesi oldu! Talep çok, köy köy geziyor

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Kastamonu’da 25 yıllık dondurmacı Hayrihan Altınok, gelen talep üzerine tarla tarla gezerek dondurma satıyor. İhsangazi’nin bütün köylerine gittiğini belirten Altınok “Çiftçilerimizden çok talep var. Hasat zamanı bu şekilde doldurma dağıtıyoruz” dedi.

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Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaşayan 25 yıllık dondurmacı Hayrihan Altınok, tarlalarda hasat yapan çiftçilere araçla dondurma satıyor. Dondurma işletmesini tarlada kuran Altınok, gelen talep üzerine çiftçilerin bulunduğu tarlaya gidiyor.

Ne su ne ayran! Kavurucu sıcakta çalışan çiftçilerin gözdesi oldu! Talep çok, köy köy geziyor
Başlık ResmiNe su ne ayran! Kavurucu sıcakta çalışan çiftçilerin gözdesi oldu! Talep çok, köy köy geziyor

Dondurucuda taşınan dondurmalar, 30 derecelik sıcakta tarlalarda çalışan çiftçileri serinletiyor.

Ne su ne ayran! Kavurucu sıcakta çalışan çiftçilerin gözdesi oldu! Talep çok, köy köy geziyor
Başlık ResmiNe su ne ayran! Kavurucu sıcakta çalışan çiftçilerin gözdesi oldu! Talep çok, köy köy geziyor

“SERİN SERİN YİYORUZ”

Çiftçilik yapan Ecevit Köse, "Çiftçiler olarak bizler için bu sıcakta dondurmamız ayağımıza geliyor. Sıcak havada serin serin yiyoruz" dedi.

Ne su ne ayran! Kavurucu sıcakta çalışan çiftçilerin gözdesi oldu! Talep çok, köy köy geziyor
Başlık ResmiNe su ne ayran! Kavurucu sıcakta çalışan çiftçilerin gözdesi oldu! Talep çok, köy köy geziyor

“ÇİFTÇİLERİMİZDEN ÇOK TALEP VAR”

Dondurmacı Hayrihan Altınok şunları söyledi:

Malum hava sıcak. Çiftçilerimizin yanında olmak amacıyla İhsangazi’nin bütün köylerine gidiyoruz. Özellikle çiftçilerimizden çok talep var. Gidemediklerimiz varsa haklarını helal etsinler. Hasat zamanı bu şekilde doldurma dağıtıyoruz.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kastamonu
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