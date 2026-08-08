Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın perde arkasına ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın daha önceden konuşulduğunu vurguladı. Bakan Fidan, "Savunma anlaşmasına ihtiyaç vardı" sözlerini kullanarak, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın teknik olarak, NATO Antlaşması'nın kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi. Fidan, ittifaka katılmak isteyen başka ülkelerin olduğunu da ifade etti.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nın perde arkası aralanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'na konuk olarak, anlaşmaya ilişkin çarpıcı detayları aktardı.

Anlaşmanın üye ülkeler arasında daha önce konuşulduğunu ifade eden Fidan, "Savunma anlaşmasına ihtiyaç vardı" dedi.

Bakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın perde arkasını anlattı: NATO'nun 5'inci maddesiyle aynı

"2 YIL ÇALIŞTIK"

Fidan, "İki yıldır bu anlaşma hazırlanıyor muydu?" sorusuna , "Tabii. Yani bunun fikir düzeyinden, kavrama, kavramdan anlaşma noktasına geçmesi var" cevabını verdi.

NATO'NUN 5'İNCİ MADDESİ VURGUSU

"NATO 'nun 5. maddesine benzediği ifade edilen, üç ülkeden birisine herhangi bir saldırı durumunda bu bütün parkta yapılmış bir saldırı addedilecektir ilkesi var. Bu NATO'nun 5. maddesiyle aynı mı?" sorusuna ise "Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Burada bir sıkıntı yok. Bir yükümlülük getiriyor yani imzacı ülkelere" şeklinde cevap verdi.

Bakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın perde arkasını anlattı: NATO'nun 5'inci maddesiyle aynı

"SALDIRMAYA SALDIRMAYIZ"

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye yayılmacı ülkeler olmadığının altını çizen Bakan Fidan, "Yazıya bağladığımız bir ortak tehdit yok. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil" mesajını verdi.

"İRAN HEDEFTE DEĞİL"

"Altını çiziyorum, İran bu anlaşmanın hedefi değildir" vurgusu yapan Bakan Fidan, "İki yıldan fazladır biz bölgede bunu konuşuyoruz. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. İran'ın bölgede kendi sorunlarını çözdüğü zaman, bölgenin yapıcı politikalarına katkıda bulunmaya, kollektif bir alana girilmesi gerektiği zaman onların da bu rolüne ihtiyaç var. Biz onu her zaman söylüyoruz. İranlılar bu konunun yabancısı değiller" şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın perde arkasını anlattı: NATO'nun 5'inci maddesiyle aynı

İTTİFAKA BAŞKA KATILIM OLACAK MI?

Mekke Anlaşması'na başkan ülkelerin de katılmak istediğini dile getiren Bakan Fidan, "Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var katılmak isteyen. Hatta biz bu anlaşmayı oluştururken ve imzalarken üzerinde karar vermede biraz zorlandığımız bir husus oldu. Diğer ortaklarımızın ağırlıklı tercihi bu anlaşmadaki ilgili maddeyle de ifade edildiği gibi 3 ülke kurucu çekirdek ülke olsun, prensipleri, standartları ve bu yapının bekasını belirlemede aktif rol oynasınlar. Ama bu çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Cumhurbaşkanımızın vizyonunda zaten bizim üç ülkeyle sınırlı kalmamamız, daha da büyümemiz, mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Bu bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım bu. Bakın bu bölge son 100 yıldır Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge" sözlerini kullandı.

MISIR'I İŞARET ETTİ

Kahire yönetiminin ittifaka katılma ihtimaline dair konuşan Bakan Fidan, "Mısır, tüm konularda doğal ortağımızdır. İnanıyorum ki bir sonraki aşamada Mısır da ittifakımızın bir parçası olacaktır" dedi.

KIBRIS İÇİN AKTÖRLERE NET MESAJ

Kıbrıs meselesine yönelik net mesajlar veren Dışişleri Bakanı Fidan, "Rum kesimini devlet olarak tanımıyoruz. Sen Kıbrıs Türkünün hakkını tanımazsan ben de senin devlet varlığını tanımam. Sen 1960'da kurulan devlet değilsin" dedi.

Ada'da mevcut devam eden duruma dikkat çeken Fidan, "Adadaki barış ve istikrar tek bir sebepten oluyor. Türk askerinin adada var olmasından dolayı" ifadelerini kullandı.

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