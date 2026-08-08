Netanyahu'dan 17 milyar dolarlık dev talep! İsrail'de savunma bütçesi krizi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 13 yıllık savunma bütçesine 17 milyar dolarlık ek kaynak talep ettiği bildirildi. Maliye Bakanlığı ise talebin vergi artışları ve bütçe açığında büyüme riski taşıdığını belirterek bu isteğe karşı çıkıyor.

İsrail'de savunma harcamaları üzerinden hükümet ile Maliye Bakanlığı arasındaki gerilim büyüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, savunma bütçesine gelecek 13 yıllık dönemde kullanılmak üzere 17 milyar dolar eklenmesini istediği öne sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, söz konusu kaynağın 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde Savunma Bakanlığı'na aktarılmasını talep etti.

117 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇEYE EK TALEP

Netanyahu'nun istediği 17 milyar dolarlık artış, İsrail kabinesinin mayıs ayında onayladığı 13 yıllık 117 milyar dolarlık savunma bütçesine eklenecek.

Ancak talep Maliye Bakanlığı cephesinde karşılık bulmadı. Bakanlık yetkilileri, ek savunma harcamasının kamu maliyesi üzerindeki yükü artıracağını savunuyor.

Yetkililere göre böyle bir artışın hayata geçirilmesi halinde vergi oranlarının yükseltilmesi, kamu harcamalarında kesintiye gidilmesi veya bütçe açığının daha da büyümesi gündeme gelebilir.

SAVUNMA ŞİRKETLERİNDEN UYARI

İsrail basınına konuşan bazı yetkililer ise ek bütçenin onaylanmaması halinde savunma sanayisindeki bazı üretim hatlarının kapatılabileceği uyarısında bulundu.

İsrailli savunma şirketlerinin, son üç yılda Gazze Şeridi başta olmak üzere Lübnan ve İran'a yönelik operasyonlar nedeniyle ordunun artan silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak amacıyla üretim kapasitelerini yükselttiği belirtildi.

Maliye Bakanlığı ile ordu arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlığın, İsrail ordusunun savunma şirketlerine yeni alım garantileri vermesini de zorlaştırdığı aktarıldı.

SAVUNMA HARCAMALARI HIZLA ARTIYOR

İsrail'in savunma harcamaları, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasının ardından önemli ölçüde yükseldi.

İsrail hükümeti yılın başında yaklaşık 37 milyar dolarlık savunma bütçesi onaylamıştı. ABD ile birlikte İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından bu rakamın 48 milyar dolara çıkarıldığı belirtildi.

İsrail ordusu daha sonra bütçeye 13 milyar dolar daha eklenmesini talep etti. Bu miktarın yaklaşık 5 milyar dolarlık bölümü hemen onaylanırken, kalan kısmının ise fiili harcamalara bağlı olarak ekim ve kasım aylarında değerlendirilmesi planlandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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