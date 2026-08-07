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Kültür - Sanat

Aspendos’ta yeni keşif! Şifa bulmayı anlatan 1.800 yıllık heykel

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Aspendos’ta yeni keşif! Şifa bulmayı anlatan 1.800 yıllık heykel

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos antik şehrinde yaklaşık 1.800 senelik bir mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras” projesi çerçevesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında bulunan Roma devrine ait eserin, Yunan mitolojisindeki Asklepios ile oğlu Telesphoros’u birlikte tasvir ettiği ve yaklaşık 2,2 metre boyunda olduğu görüldü. MS 2. asrın son çeyreğine tarihlenen heykeller; sanatsal özellikleri, detaylı işçiliği ve hastalığın tedavisinden tam iyileşmeye kadar uzanan süreci simgeleyen ikonografi k anlatımıyla dikkati çekti. Açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi n Aspendos’un sağlık kültlerine, inanç dünyasına ve sosyal hayatına dair yeni veriler sunduğunu kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti.

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ASKLEPIOS SAĞLIĞI TEMSİL EDİYORDU

Antik Yunan’ın pagan inancında Asklepios; hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını temsil ediyordu. Oğlu ve yardımcısı Telesphoros ise tedavinin tamamlanması, iyileşme ve nekahet döneminin başarıyla sonuçlanmasıyla irtibatlandırılıyordu. İki fi gürün aynı kompozisyonda buluştuğu heykel grubu, şifa sürecini de sembolize ediyor.

Aspendos’ta yeni keşif! Şifa bulmayı anlatan 1.800 yıllık heykel
Başlık ResmiAspendos’ta yeni keşif! Şifa bulmayı anlatan 1.800 yıllık heykel
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