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Dünya

Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti: 100 savaş uçağı ne yapıyordu?

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Türk Yıldızları’nın geçtiğimiz gün Mısır semalarında gerçekleştirdiği gösteri izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı. Tel Aviv merkezli Kikar, bölgedeki gelişmeleri “İsrail sakin değil: Mısır semalarında 100 savaş uçağı ne yapıyordu?” başlığıyla sundu.

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Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, geçtiğimiz gün Mısır’da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında Gize Piramitleri üzerinde nefes kesen bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri, havacılık dünyasında büyük ilgi görürken İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı.

"İSRAİL SAKİN DEĞİL: MISIR SEMALARINDA 100 SAVAŞ UÇAĞI NE YAPIYORDU?"

İsrail merkezli Kikar, gösteriyi “İsrail sakin değil: Mısır semalarında 100 savaş uçağı ne yapıyordu?” başlığıyla okuyucularına sunarken, haberde Türk Yıldızları’nın performansının bölge açısından da dikkat çekici olduğu belirtildi.

Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti: 100 savaş uçağı ne yapıyordu?
Başlık ResmiMısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti: 100 savaş uçağı ne yapıyordu?

TÜRKİYE'NİN YERLİ TEKNOLOJİLERİNE VURGU YAPTILAR

Kikar’ın haberinde, Türkiye’nin Mısır’daki varlığının yalnızca hava gösterisinden ibaret olmadığına dikkat çekildi. Öte yandan Türkiye’nin son yıllarda savunma ve havacılık alanında geliştirdiği yerli teknolojilere de vurgu yapıldı.

Haberde, Türk Hava Kuvvetleri’nin geniş bir F-16 filosuna sahip olduğu belirtilirken, bu uçakların Türk yapımı aviyonik, radar, elektronik harp ve silah sistemleriyle modernize edildiği aktarıldı.

KAAN VE HÜRJET DE GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Türkiye’nin geliştirdiği KAAN savaş uçağı da haberde öne çıkan projeler arasında gösterildi. Kikar, KAAN’ın gelişmiş sensör sistemleri, farklı unsurlarla koordineli çalışabilme özelliği ve düşük görünürlük kabiliyetiyle gelecekte Türk Hava Kuvvetleri’nin önemli unsurlarından biri olmasının hedeflendiğini yazdı. Haberde ayrıca Türkiye’nin süpersonik eğitim ve hafif muharebe uçağı HÜRJET projesine de yer verildi. Ağustos 2026’nın sonunda Türk Hava Kuvvetleri için üretilen HÜRJET’in ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti: 100 savaş uçağı ne yapıyordu?
Başlık ResmiMısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti: 100 savaş uçağı ne yapıyordu?

Türkiye’nin fuardaki katılımının Türk Yıldızları ile sınırlı olmadığı da vurgulandı. Haberde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ASELSAN ve MKE gibi savunma sanayisinin önemli kuruluşlarının da fuarda yer aldığı aktarıldı.

"İSRAİL'E BİRKAÇ KİLOMETRE UZAKLIKTA"

Kikar, özellikle Türk Yıldızları’nın gösteri yaptığı bölgenin konumuna dikkat çekti. Gize Piramitleri’nin İsrail’e birkaç yüz kilometre uzaklıkta olduğuna işaret eden İsrail basını, Türkiye’nin Mısır’daki görünürlüğünü Ankara’nın Orta Doğu’daki askeri ve havacılık alanında artan etkisinin göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.

Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti: 100 savaş uçağı ne yapıyordu?
Başlık ResmiMısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti: 100 savaş uçağı ne yapıyordu?

El Alamein Havacılık Fuarı’na Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya, Hindistan, Fransa, İspanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Güney Kore gibi çok sayıda ülke katılıyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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