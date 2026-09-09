Yarım milyondan fazla araç servise çağrılıyor! İki ayrı güvenlik riski tespit edildi

201 BİN 976 JEEP İÇİN İKİNCİ KARAR

Jeep'i bünyesinde bulunduran Stellantis için 9 Eylül'de ikinci bir geri çağırma daha gündeme geldi. NHTSA, ABD'de 201 bin 976 Jeep aracının lastik basıncı izleme sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu.

Yazılım hatası, sistemin düşük lastik basıncını algılayamamasına veya sürücüyü uyaran ikaz ışığının yanmamasına yol açabiliyor. NHTSA, sorunun kaza riskini artırabileceğini ve araçların federal güvenlik gerekliliklerini karşılamamasına neden olduğunu kaydetti.