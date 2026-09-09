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Dünya

Yarım milyondan fazla araç servise çağrılıyor! İki ayrı güvenlik riski tespit edildi

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Yarım milyondan fazla araç servise çağrılıyor! İki ayrı güvenlik riski tespit edildi

ABD'de Jeep sahiplerini ilgilendiren iki büyük geri çağırma gündeme geldi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kayıtlarına göre, geri çağırmalardan biri arka süspansiyondaki montaj hatasından, diğeri ise lastik basıncı izleme sistemindeki yazılım sorunundan kaynaklanıyor.

Yarım milyondan fazla araç servise çağrılıyor! İki ayrı güvenlik riski tespit edildi

328 BİN GRAND CHEROKEE GERİ ÇAĞRILIYOR

Jeep, 2021-2023 model Grand Cherokee L ile 2022-2023 model Grand Cherokee ve Grand Cherokee 4XE olmak üzere toplam 328 bin 381 aracı geri çağırma kapsamına aldı.

Geri çağırma belgelerinde, araçların arka helezon yaylarının montaj sırasında hatalı yerleştirilmiş olabileceği tespit edildi. Yaylarda üretim kaynaklı bir kusur bulunmazken, hatalı montajın parçaların seyir halindeyken araçtan ayrılmasına yol açabileceği ve trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceğine işaret edildi.
 

Yarım milyondan fazla araç servise çağrılıyor! İki ayrı güvenlik riski tespit edildi

Kopan süspansiyon parçasının hem araçtakiler hem de trafikteki diğer kişiler açısından tehlike oluşturabileceği değerlendiriliyor. Hava süspansiyonuna sahip Grand Cherokee modelleri ise söz konusu geri çağırmanın dışında tutuldu.

Yarım milyondan fazla araç servise çağrılıyor! İki ayrı güvenlik riski tespit edildi

YÜZDE 0,1'İNDE HATA BEKLENİYOR

Geri çağırılan araçların yaklaşık yüzde 0,1'inde hatalı yay montajının bulunduğu tahmin ediliyor. Jeep, başvuru sırasında sorunla bağlantılı herhangi bir kaza veya yaralanmadan haberdar olmadığını açıkladı.

Şirketin kayıtlarında sorunla bağlantılı 29 müşteri destek kaydı ve 409 garanti talebi bulunuyor.

Etkilenen araçların arka helezon yay alt izolatörleri servislerde değiştirilecek.

Yarım milyondan fazla araç servise çağrılıyor! İki ayrı güvenlik riski tespit edildi

201 BİN 976 JEEP İÇİN İKİNCİ KARAR

Jeep'i bünyesinde bulunduran Stellantis için 9 Eylül'de ikinci bir geri çağırma daha gündeme geldi. NHTSA, ABD'de 201 bin 976 Jeep aracının lastik basıncı izleme sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle geri çağrıldığını duyurdu.

Yazılım hatası, sistemin düşük lastik basıncını algılayamamasına veya sürücüyü uyaran ikaz ışığının yanmamasına yol açabiliyor. NHTSA, sorunun kaza riskini artırabileceğini ve araçların federal güvenlik gerekliliklerini karşılamamasına neden olduğunu kaydetti.

Yarım milyondan fazla araç servise çağrılıyor! İki ayrı güvenlik riski tespit edildi

ÇOK SAYIDA JEEP MODELİNİ KAPSIYOR

İkinci geri çağırma belirli Wagoneer, Wagoneer L, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Cherokee 4XE, Grand Wagoneer, Grand Wagoneer L, Cherokee ve Grand Wagoneer L PHEV araçlarını kapsıyor.

Sorunun giderilmesi için araçların radyo frekansı hub yazılımı yetkili servislerde ücretsiz olarak güncellenecek.

Yarım milyondan fazla araç servise çağrılıyor! İki ayrı güvenlik riski tespit edildi

İki geri çağırma kararı toplamda 530 bin 357 aracı kapsıyor. Ancak bazı modellerin her iki listede de yer alması nedeniyle, geri çağrılan benzersiz araç sayısının daha düşük olabileceği değerlendiriliyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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