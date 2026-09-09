Vincenzo Italiano'nun Erzurumspor FK planı: Beşiktaş 11'inden 10'unu belirledi

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında Erzurumspor FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, 11 Eylül Cuma günü saat 20.002de başlayacak müsabakada forma vereceği 11'i bir bölgenin dışında belirledi.

Erzurumspor Futbol Kulübü mesaisini sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, sahaya çıkaracağı kadroyu netleştiriyor. İtalyan çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya mücadelesini da düşünerek bazı oyuncularını dinlendirebilir.

Vincenzo Italiano

STOPER İKİLİSİ DJALO-EMİRHAN

TRT Spor'da yer alan habere göre; Erzurumspor FK karşısında siyah-beyazlı ekibin kalesini Alexander Nübel koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Kassoum Ouattara forma giyecek. Stoper ikilisi Tiago Djalo ve Emirhan Topçu’dan oluşacak.

Alexander Nübel

SOLDA TROSSARD VEYA İLHAN

Savunmanın önünde Salih Özcan görev yapacak. Orta sahada Junior Olaitan ve Orkun Kökçü’nün forma giymesi bekleniyor. Hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda Leandro Trossard formaya yakın. Italiano, Trossard'ın yerine İlhan Fakılı'ya da şans verebilir.

Leandro Trossard

Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşmada Beşiktaş'ın ileri ucunda ise Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'un forma giymesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası