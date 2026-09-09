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Dünya

NATO ANKA-3'ü dünyaya örnek gösterdi! "Türkiye sayesinde 3.0 işte budur"

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NATO ANKA-3'ü dünyaya örnek gösterdi!

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3'ü NATO 3.0 dönüşümünün örneklerinden biri olarak gösterdi.

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Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli projeleri NATO'nun gündemine girmeye devam ediyor. NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFCBS), sosyal medya hesabından TUSAŞ'ın geliştirdiği ANKA-3'e ilişkin bir paylaşım yaptı.

Komutanlık, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde de gösteri uçuşu gerçekleştiren ANKA-3'ü, İttifak'ın "NATO 3.0" olarak adlandırdığı yeni dönemde savunma sanayisi kapasitesinin artırılmasına örnek gösterdi.

NATO ANKA-3'ü dünyaya örnek gösterdi! "Türkiye sayesinde 3.0 işte budur"
Başlık ResmiNATO ANKA-3'ü dünyaya örnek gösterdi! "Türkiye sayesinde 3.0 işte budur"

NATO'DAN ANKA-3 PAYLAŞIMI

JFCBS'nin paylaşımında ANKA-3 için "Türkiye'nin TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil gizli İHA'sı" ifadesi kullanıldı.

Ankara Zirvesi'nde alınan kararlara işaret edilen paylaşımda, Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın yeni askeri kabiliyetler konusunda adımlarını hızlandırdığı ve ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk üstlendiği ifade edildi.

NATO komutanlığının mesajında, "Müttefiklerin savunma sanayisi üretimi genişliyor. NATO 3.0 işte budur. İttifak'ın her zamankinden daha güçlü olduğu anlamına geliyor. NATO sözünü tutuyor. NATO, kendi topraklarını savunma gücüne sahiptir." denildi.

NATO'nun Ankara Zirvesi sonrasında yaptığı resmi açıklamalarda da "NATO 3.0" yaklaşımının merkezine savunma üretiminin artırılması, yeni kabiliyetlerin sahaya sürülmesi ve Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın daha fazla sorumluluk üstlenmesi yerleştirildi. Zirvede 50 milyar avronun üzerinde yeni savunma tedariki açıklandı.

ANKA-3 NEDEN ÖNEMLİ?

TUSAŞ'ın uçan kanat mimarisine sahip insansız savaş uçağı ANKA-3, düşük görünürlük odaklı tasarımıyla hava savunma sistemlerinin yoğun olduğu bölgelerde görev yapabilecek şekilde geliştirildi.

ANKA-3; keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra hava-yer taarruzu ve farklı mühimmatlarla operasyon gerçekleştirebilecek bir platform olarak tasarlandı. Uçan kanat yapısı ve gövde içi silah istasyonları da radar görünürlüğünün azaltılmasına katkı sağlıyor.

ANKA-3'ÜN YANINDA SÜPER ŞİMŞEK

ANKA-3'ün kabiliyetlerini genişleten projelerden biri de Süper Şimşek. TUSAŞ'ın Şimşek ailesinin hızlı versiyonu olarak geliştirilen sistem, hava savunma eğitimlerinde düşman hava araçları ve füzelerini temsil eden hedef olarak kullanılabiliyor.

Süper Şimşek'in yalnızca eğitim amaçlı hedef göreviyle sınırlı kalmaması planlanıyor. Sistemin savaş başlığı taşıyarak kamikaze görevlerinde kullanılabilmesi, ANKA-3'ün taşıdığı insansız sistemleri düşman hattına yaklaştırıp bırakmasına imkan sağlıyor. Böylece ANKA-3'ün tek başına görev yapan bir insansız hava aracından ziyade, beraberindeki insansız sistemleri taşıyıp görevlendirebilen bir hava platformu olarak kullanılması hedefleniyor.

NATO 3.0'DA SAVUNMA SANAYİSİ ÖN PLANDA

Ankara Zirvesi'nde kabul edilen bildiride NATO ülkeleri, savunma sanayisi üretim kapasitesini genişletme, savunma ticaretindeki engelleri azaltma ve yeni teknolojilere yatırımı hızlandırma taahhüdünde bulundu. İttifak ayrıca insansız sistemler, entegre hava ve füze savunması, hassas uzun menzilli vuruş ve istihbarat kabiliyetlerini öncelikli alanlar arasına aldı.

NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara Zirvesi'nin ardından Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın İttifak'ın savunmasında daha fazla sorumluluk üstlendiğini belirterek söz konusu dönüşümü "NATO 3.0" olarak tanımladı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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