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Ekonomi

1 haftanın dibinden döndü! Altına yeniden petrol ve faiz freni

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1 haftanın dibinden döndü! Altına yeniden petrol ve faiz freni

ABD-İran arasında çatışmaların artması ve petrolün 100 dolara dayanması “yüksek enflasyon-yüksek faiz” denklemini yeniden piyasanın önüne getirdi. ABD’de tahvil getirileri ve FED’den faiz artışı beklentisi yükselirken, altında risk iştahı geriledi. Ons fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 4.341 doları gördü ve son 1 haftanın dibini test etti. Ardından gelen tepki alımları ile ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.381 dolara yöneldi.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dünkü işlemlerde %-1,14 değer kaybetti ve 4.355 dolardan kapanış yaptı. Güne alımlarla başlayan ons fiyatı, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyonist risklerin yeniden artış göstermesiyle birlikte yönünü aşağı çevirdi. Bugünkü ilk işlemlerde de ons fiyatı 4.341 dolarla son bir haftanın dip seviyesini test etti. Ardından tepki alımları takip ediliyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatı 4.381 dolardan fiyatlandı. Buna karşılık ons altında haftalık değer kaybı %-1’in üzerinde gerçekleşiyor. Spot piyasada işlem gören 9 Eylül 2026 gram altın fiyatı da 6.828 TL’den güne başladı.

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YENİDEN ORTA DOĞU BASKISI

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD ve İran arasında karşılıklı çatışmaların artması ve petrol fiyatlarının 7 hafta sonra tekrar 100 dolara dayanması, sarı metalde risk iştahını düşürdü. Petrolde arz endişesiyle yükselen fiyatlar; küresel ekonomide enflasyonist baskıları ve “daha sıkı para politikası” beklentilerini yeniden canlandırdı.

TAHVİL FAİZLERİ VE FED

ABD’de 2 yıllık tahvil faizi son gelişmelerin ardından 4,40 seviyesine yöneldi ve Ocak 2025’te test edilen zirve seviyelere oldukça yaklaştı. Getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyeti yükseldi ve sarı metal üzerindeki baskı arttı. Piyasalar bu hafta cuma günü açıklanacak ABD ağustos TÜFE verisini beklerken, petrol fiyatlarındaki son tırmanış FED’den faiz artışı beklentilerini de yükseltti. 16 Eylül’deki FED faiz kararına kısa süre kala dün “faiz artışı” ihtimali %58’in altında fiyatlanıyordu. Bugün bu ihtimal %60’ın üzerine çıktı.

1 haftanın dibinden döndü! Altına yeniden petrol ve faiz freni
Başlık Resmi1 haftanın dibinden döndü! Altına yeniden petrol ve faiz freni

TÜFE YÜKSEK GELİRSE…

Troy Kıymetli Metaller tarafından yapılan analizde, ABD’de güçlü gelen ağustos istihdam verisinin ardından da FED’in faiz artırabileceği beklentisinin güçlendiği hatırlatılarak “Bu sebeple ABD’de bu hafta açıklanacak ÜFE ve özellikle TÜFE, altın açısından önemli olacak. Enflasyon yüksek gelirse faiz beklentileri ve tahvil getirileri yükselebilir. Bu da faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturabilir” değerlendirmesinde bulunuldu.

MERKEZ BANKALARININ DESTEĞİ

Daha yumuşak bir enflasyon tablosunun ise altında yeniden yukarı yönlü hareketin önünü açabileceği aktarılan analizde “Kısa vadeli fiyat hareketlerinin ötesinde daha büyük bir değişim yaşanıyor olabilir. Merkez bankaları altın biriktiriyor. ABD’nin borcu büyüyor ve doların uzun vadeli rolü daha fazla sorgulanıyor. Çin Merkez Bankası ağustosta rezervlerine yaklaşık 20,2 ton altın ekledi. Alımları 22 aydır kesintisiz devam ediyor. Bu durum, merkez bankalarının altına yalnızca fiyat açısından bakmadığını gösteriyor. Rezervleri çeşitlendirme, dolara olan bağımlılığı azaltma ve jeopolitik risklerden korunma isteği daha önemli hale geliyor” ifadelerine yer verildi.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Ons fiyatında son bir haftanın dip ve zirve seviyeleri olarak öne çıkan 4.282 dolar-4.510 dolar noktaları destek ve direnç olarak takip edilirken; analistler, bugün itibarıyla 4.305 dolarda konumlanan 50 günlük ortalamanın da kritik bir gösterge olarak öne çıkabileceğini aktarıyor.

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