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Rüzgar şiddetini artırdı, yangın Adana'nın 3 ilçesini sardı: Mahalleli kovalarıyla alevlerin içine daldı

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Adana Kozan’da başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle çevre ilçelere yayıldı. Alevler mahallelere yaklaşırken 40 ev tedbir amacıyla boşaltıldı, vatandaşlar yangının ilerlemesini engellemek için seferber oldu.

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Adana’nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını, rüzgarın da etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere yayıldı. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangının Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı, kısa sürede çevre bölgelere yayıldığı belirtildi.

Rüzgar şiddetini artırdı, yangın Adananın 3 ilçesini sardı: Mahalleli kovalarıyla alevlerin içine daldı
Başlık ResmiRüzgar şiddetini artırdı, yangın Adananın 3 ilçesini sardı: Mahalleli kovalarıyla alevlerin içine daldı
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Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları karadan sürerken, havanın kararması nedeniyle hava araçlarıyla müdahaleye ara verildi.

Rüzgar şiddetini artırdı, yangın Adananın 3 ilçesini sardı: Mahalleli kovalarıyla alevlerin içine daldı
Başlık ResmiRüzgar şiddetini artırdı, yangın Adananın 3 ilçesini sardı: Mahalleli kovalarıyla alevlerin içine daldı

MAHALLELİ ALEVLERE KARŞI SEFERBER OLDU

Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması mahalle sakinlerini de harekete geçirdi. Ellerine kovaları alan vatandaşlar, taşıdıkları sularla yangına müdahale ederek alevlerin ilerlemesini önlemeye çalıştı. Alevlerin bazı noktalarda ciddi boyuta ulaşması üzerine traktörlerle yangının etrafı çevrilmeye çalışıldı.

Rüzgar şiddetini artırdı, yangın Adananın 3 ilçesini sardı: Mahalleli kovalarıyla alevlerin içine daldı
Başlık ResmiRüzgar şiddetini artırdı, yangın Adananın 3 ilçesini sardı: Mahalleli kovalarıyla alevlerin içine daldı

YÜZLERCE PERSONEL BÖLGEDE

Yangına müdahale için bölgeye 3 uçak, 9 helikopter ve 2 İHA'nın yanı sıra 55 arazöz, 14 su tankeri, 7 iş makinesi ve çok sayıda destek aracı sevk edildi. Toplam 112 araç ve 476 personelle söndürme çalışmaları yürütülüyor.

Öte yandan valilik, İmamoğlu ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi’nde tedbir amacıyla 40 evin tahliye edildiğini açıkladı.

Ekiplerin, rüzgarın etkisini artırdığı bölgede yangını kontrol altına almak için mücadelesi devam ediyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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