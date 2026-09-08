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Dünya

Ortadoğu'da turizm haritası kökten değişiyor! Tek vizeyle 6 ülkeye seyahat edilebilecek

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Ortadoğu'da turizm haritası kökten değişiyor! Tek vizeyle 6 ülkeye seyahat edilebilecek

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, uzun süredir beklenen 'tek tip' turist vizesinin yakında hayata geçirileceğini duyurdu. Avrupa’daki Schengen vizesine benzer şekilde çalışması planlanan sistem sayesinde uluslararası ziyaretçiler, tek bir vizeyle altı üye ülkeyi rahatlıkla ziyaret edebilecek.

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Körfez ülkelerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı ortak turist vizesinde sona yaklaşıldı. Schengen benzeri sistemle yabancı turistlerin tek vizeyle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt'e seyahat edebilmesi hedefleniyor.

Riyad’da düzenlenen "Güvenlik ve Tarih Diyaloğu 2026" etkinliğindeki oturumda konuşan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Muhammed el-Budeyvi, vizenin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair kesin bir tarih paylaşmadı.

Ortadoğu'da turizm haritası kökten değişiyor! Tek vizeyle 6 ülkeye seyahat edilebilecek
Başlık ResmiOrtadoğu'da turizm haritası kökten değişiyor! Tek vizeyle 6 ülkeye seyahat edilebilecek

ALTI ÜLKEYİ TEK VİZEYLE GEZME İMKANI

GCC Büyük Turist Vizesi olarak da bilinen sistem Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt’i kapsayacak. Yabancı turistler, tek bir vize alarak bu ülkeler arasında serbestçe seyahat edebilecek.

Daha önce Ekim 2023’te turizm bakanları tarafından oybirliğiyle onaylanan proje, kasım ayında içişleri bakanlarının onayıyla resmiyet kazanmıştı. BAE Ekonomi Bakanı Al Marri de 2025 yılı Haziran ayında yaptığı açıklamada vizenin onaylandığını doğrulamıştı.

BAE VE BAHREYN ARASINDA TEK NOKTA HAVA SEYAHATİ BAŞLADI

Budeyvi, Riyad’daki toplantıda Körfez ülkeleri arasındaki hareketliliği artıracak diğer projelere de değindi. BAE ile Bahreyn arasında şubat ayında pilot aşaması başlatılan "Tek Noktalı Hava Yolcuları" projesini hatırlattı:

"Pasaport işlemlerinizi Bahreyn'de tamamlıyorsunuz ve Abu Dabi, Dubai, Şarja veya herhangi bir şehre vardığınızda göçmenlik memuruna uğramadan ülkeye giriş yapıyorsunuz."

İlk etapta Abu Dabi'deki Zayed Uluslararası Havalimanı ile Bahreyn Uluslararası Havalimanı arasında uygulanan sistemde elektronik veri paylaşımı, biyometrik doğrulama ve e-kapılar kullanılıyor.

İKİ PROJE BİRBİRİNDEN FARKLI

"Tek Noktalı Hava Yolcuları" sistemi ile ortak turist vizesi farklı amaçlara hizmet ediyor. Tek noktalı sistem GCC vatandaşlarının üye ülkeler arasındaki seyahat işlemlerini hızlandırmayı hedeflerken, ortak turist vizesi yabancı ziyaretçilerin tek vizeyle altı ülke arasında seyahat edebilmesini amaçlıyor.

Ortak vizenin kesin başlangıç tarihi ve başvuru şartlarının önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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