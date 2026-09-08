Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik kalkınmaya etkisine dikkat çekti. Gabar üzerinden örnek veren Bakan Bayraktar, bölgede günlük üretilen petrol miktarını açıkladı.

Çorum'da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Terörsüz Türkiye' ve Gabar petrolü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ekonomik kalkınma ve sosyal refaha sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

"TÜRKİYE FARKLI BİR NOKTAYA GİDECEK"

Tarihi bir olaya imza atıldığını belirten Bakan Bayraktar, "467 oyla 'evet' denilen kanunla çok önemli bir adım attık. Ben Hakkari'deydim, şimdi Çorum'dayım. Çorum, terörle mücadelede Türkiye'nin en önemli illerinden biri. Çok büyük kayıplar, şehitler verdik. Ama o şehitlerimizin sayesinde bugün burada biz bu milli birlik ve kardeşlik projesini konuşabilir hale geldik. 'Terörsüz Türkiye' ile beraber ben inanıyorum ki Türkiye çok daha farklı bir noktaya gidecek." dedi.

Gabar'da günlük ne kadar petrol üretiliyor? Bakan Bayraktar net rakamı açıkladı

GABAR'DA 83-84 BİN VARİLLİK ÜRETİM

Gabar petrolü hakkında konuşan Bakan Bayraktar, "2021 yılı Eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Hep şunu söylüyorum. O petrol dağların altındaydı, milyonlarca yıldır oradaydı. Ama siz oraya gidemezseniz, aramazsanız, sondaj yapmazsanız o petrolü bulma şansınız yok. Dolayısıyla ne zaman ki o bölge terörden temizlendi, biz 2019-2020'lerde sismik faaliyetler, sondaj faaliyetlerine başladık ve şu anda 83-84 bin varil günlük üretim yapıyoruz. Şu anda dünyada büyük bir enerji krizi var. Bu enerji krizinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin her ürettiği varil, her ürettiği doğal gaz metreküpü bizim için çok kıymetli. Şimdi 83-84 bin varil günlük üretimlere geldiğimiz bir Gabar'dan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN UFAK BİR KESİTİ.."

Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı: "Şırnak'ta bugün o dağlarda 700 kilometreye yakın yol yaptık, yüzlerce kuyu açtık. Binlerce kardeşimiz ve çoğunluğu o bölgenin insanı, artık istihdam imkanına kavuştu. Dolayısıyla artık oradaki çocuklar, oranın gençleri geleceğe daha umutla bakar hale geldi. Eskiden tek seçenek belki onlar için terördü, dağa çıkmaktı, bölücü örgüt onlara öyle anlattı. Ama şimdi iş farklı bir noktaya geldi. Artık o bölgede bir ekonomik faaliyet var, o bölgede istihdam var, iş var. Dolayısıyla işte terörsüz bölgenin ufak bir kesiti Şırnak'ta, Gabar'da bizim sunduğumuz kesit. İnşallah bunu bütün bölgeye yaydığımızda ne kadar büyük bir etkisi olabileceğini, refaha, sosyal barışa, kalkınmaya etkisini olacağını hepiniz görebilirsiniz. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz; Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge inşallah Türkiye Yüzyılı'nın en önemli, onu taçlandıracak projelerinden birisidir."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası