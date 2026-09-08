Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Gabar'da günlük ne kadar petrol üretiliyor? Bakan Bayraktar net rakamı açıkladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Gabar'da günlük ne kadar petrol üretiliyor? Bakan Bayraktar net rakamı açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik kalkınmaya etkisine dikkat çekti. Gabar üzerinden örnek veren Bakan Bayraktar, bölgede günlük üretilen petrol miktarını açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Çorum'da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Terörsüz Türkiye' ve Gabar petrolü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ekonomik kalkınma ve sosyal refaha sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

ÖNERİLEN HABERLER
OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
EKONOMİ

OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

"TÜRKİYE FARKLI BİR NOKTAYA GİDECEK"

Tarihi bir olaya imza atıldığını belirten Bakan Bayraktar, "467 oyla 'evet' denilen kanunla çok önemli bir adım attık. Ben Hakkari'deydim, şimdi Çorum'dayım. Çorum, terörle mücadelede Türkiye'nin en önemli illerinden biri. Çok büyük kayıplar, şehitler verdik. Ama o şehitlerimizin sayesinde bugün burada biz bu milli birlik ve kardeşlik projesini konuşabilir hale geldik. 'Terörsüz Türkiye' ile beraber ben inanıyorum ki Türkiye çok daha farklı bir noktaya gidecek." dedi.

Gabar'da günlük ne kadar petrol üretiliyor? Bakan Bayraktar net rakamı açıkladı
Başlık ResmiGabar'da günlük ne kadar petrol üretiliyor? Bakan Bayraktar net rakamı açıkladı

GABAR'DA 83-84 BİN VARİLLİK ÜRETİM

Gabar petrolü hakkında konuşan Bakan Bayraktar, "2021 yılı Eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Hep şunu söylüyorum. O petrol dağların altındaydı, milyonlarca yıldır oradaydı. Ama siz oraya gidemezseniz, aramazsanız, sondaj yapmazsanız o petrolü bulma şansınız yok. Dolayısıyla ne zaman ki o bölge terörden temizlendi, biz 2019-2020'lerde sismik faaliyetler, sondaj faaliyetlerine başladık ve şu anda 83-84 bin varil günlük üretim yapıyoruz. Şu anda dünyada büyük bir enerji krizi var. Bu enerji krizinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin her ürettiği varil, her ürettiği doğal gaz metreküpü bizim için çok kıymetli. Şimdi 83-84 bin varil günlük üretimlere geldiğimiz bir Gabar'dan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Faizsiz 1,5 milyon TL finansman! Teslimat ne zaman, taksitler kaç TL?
TASARRUF ORTAĞIM

Faizsiz 1,5 milyon TL finansman! Teslimat ne zaman, taksitler kaç TL?

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN UFAK BİR KESİTİ.."

Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı: "Şırnak'ta bugün o dağlarda 700 kilometreye yakın yol yaptık, yüzlerce kuyu açtık. Binlerce kardeşimiz ve çoğunluğu o bölgenin insanı, artık istihdam imkanına kavuştu. Dolayısıyla artık oradaki çocuklar, oranın gençleri geleceğe daha umutla bakar hale geldi. Eskiden tek seçenek belki onlar için terördü, dağa çıkmaktı, bölücü örgüt onlara öyle anlattı. Ama şimdi iş farklı bir noktaya geldi. Artık o bölgede bir ekonomik faaliyet var, o bölgede istihdam var, iş var. Dolayısıyla işte terörsüz bölgenin ufak bir kesiti Şırnak'ta, Gabar'da bizim sunduğumuz kesit. İnşallah bunu bütün bölgeye yaydığımızda ne kadar büyük bir etkisi olabileceğini, refaha, sosyal barışa, kalkınmaya etkisini olacağını hepiniz görebilirsiniz. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz; Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge inşallah Türkiye Yüzyılı'nın en önemli, onu taçlandıracak projelerinden birisidir."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
O ÜRÜNLERE YASAK GELDİ
O ÜRÜNLERE YASAK GELDİ
12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU!
KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU!
Atlas Çağlayan davasında karar çıktı
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
TRUMP DETAYI ÇOK KONUŞULUR
TRUMP DETAYI ÇOK KONUŞULUR
Lüks dairenin kapıları ardına kadar açıldı: İçinde yok yok
GABAR'DAN EKONOMİYE DEV KATKI!
GABAR'DAN EKONOMİYE DEV KATKI!
Günlük üretilen petrol miktarı açıklandı
"DÜNYAMDI, HER ŞEYİMDİ"
Öldürmediğini savundu, oğlu geçmişi ortaya döktü
"DAĞILAN PARÇALAR BİRLEŞİYOR"
'Terörsüz Türkiye'den sonra 'Terörsüz Irak
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
Dünyanın merakla beklediği sonuçlar açıklandı
OLAY İDDİA: MÜMKÜN DEĞİL
OLAY İDDİA: MÜMKÜN DEĞİL
"Dediğimin tersi olursa bir daha futbol konuşmam"
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
ÜNLÜ OYUNCUYA SON GÖREV
ÜNLÜ OYUNCUYA SON GÖREV
Ankara'da acı veda... "Çok yetenekli, enerji doluydu"
SAVAŞIN FATURASI AĞIR OLDU!
SAVAŞIN FATURASI AĞIR OLDU!
ABD her iki dakikada 1 milyon dolar ödüyor
'YANLIŞ ZAMANA DENK GELDİ'
'YANLIŞ ZAMANA DENK GELDİ'
Sporting'in eski hocasından çarpıcı G.Saray sözleri
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
'Vanlı Kara Haydar'ı gözaltına aldıran video
BAŞKAN 5-0 SONRASI ARADI
BAŞKAN 5-0 SONRASI ARADI
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir için yeni karar
AB ÜLKESİNDE VİZE DEĞİŞİKLİĞİ!
AB ÜLKESİNDE VİZE DEĞİŞİKLİĞİ!
Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
OVP İLE HESAP DEĞİŞTİ!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
FİYATI 870 BİN TL'DEN BAŞLIYOR!
FİYATI 870 BİN TL'DEN BAŞLIYOR!
Çinli marka Türkiye’ye adım attı
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
Rumlar "Aşil Kalkanı" oyununu bozdu!
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
5 MİLYONU ESTETİĞE GİTMİŞ
122 milyonluk vurgun: Pişman değilmiş!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu
Dündar Ziya Gültekin kimdir, nereli, hangi partiden? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin oldu
Kaydet
Cinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü
Cinayet sanığından pes dedirten savunma! Mahkemede “Dünyamdı” dedi, oğlu geçmişi ortaya döktü
Kaydet
Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı: Lüks dairedeki ‘Trump’ detayı dikkat çekti
Trump’ın torunu Kai, evinin kapılarını ardına kadar açtı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.