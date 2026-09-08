Filenin Efeleri'nin 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
Slobodan Kovac yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu duyuruldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'da düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki kadrosu belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) açıklamasına göre; Ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz
Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın