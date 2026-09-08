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Yaşam

Alevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı! Muğla'da iç acıtan görüntü

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Alevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı! Muğla'da iç acıtan görüntü
Fotoğraf Başlığı Alevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı! Muğlada iç acıtan görüntü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş mevkisinde dün sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 6 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 100 hektar ormanlık alan ile 50 hektar ziraat alanı zarar gördü. Yangının ardından yanan saha havadan görüntülendi.

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Muğla-Denizli kara yolu üzerindeki Yaraş mevkisinde dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, tarım arazisinden kara yolunun karşısına geçerek Ula ilçesine bağlı Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı.

13 HELİKOPTER, 7 UÇAK GÖREVDE

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına havadan 13 helikopter ve 7 uçak ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 40 arazöz ve 200 personel katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Alevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı! Muğla'da iç acıtan görüntü
Başlık ResmiAlevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı! Muğla'da iç acıtan görüntü

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 100 hektar ormanlık alanın yanı sıra 50 hektar ziraat alanı zarar gördü. Özellikle ziraat alanlarında çok sayıda zeytin ağacı ve çeşitli tarım ürünleri yangından etkilendi.

Alevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı! Muğla'da iç acıtan görüntü
Başlık ResmiAlevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı! Muğla'da iç acıtan görüntü

Yangının ardından bölgede geriye geniş bir kül ve siyah örtüyle kaplı alan kaldı. Daha önce yeşil örtüsüyle dikkat çeken bölge, havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, yangının ormanlık ve tarım alanlarında oluşturduğu tahribatın boyutu gözler önüne serildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Alevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı! Muğla'da iç acıtan görüntü
Başlık ResmiAlevlerden geriye küle dönen ormanlar kaldı! Muğla'da iç acıtan görüntü
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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