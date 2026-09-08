'Vanlı Kara Haydar'ı gözaltına aldıran video! Polisleri karşıladığı anı da şova çevirmiş

Vanlı iş adamı olduğu iddia edilen ve "Vanlı Kara Haydar" olarak kendisini tanıtan Mehmet Fatih Tançalan, bu sabah TCK'nın 301. maddesi kapsamında gözaltına alındı. Tançalan'ın, düğüne gelen polisleri karşıladığı anları şova çevirip paylaştığı video nedeniyle alındığı öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren "Vanlı Kara Haydar" olarak kendisini tanıtan Mehmet Fatih Tançalan, sabaha karşı gözaltına alındı.

SABAHA KARŞI EVİNDEN ALINDI

Gelin Çağla Öz'e takılan ve 43 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen altınlarla büyük dikkat çeken Tançalan hakkında TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alınan Tançalan, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Vanlı Kara Haydarı gözaltına aldıran video! Polisleri karşıladığı anı da şova çevirmiş

POLİSLERİ KARŞILADIĞI ANI ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ

Öte yandan Tançalan'ın gözaltına alınmasına neden olan videonun ise düğünü denetlemek amacıyla adrese gelen emniyet mensuplarını korumaları eşliğinde karşılaması olduğu iddia edildi. Tançalan o anları çevresindeki kalabalık koruma ekibiyle anbean kaydettirmiş ve sosyal medyada videosunu paylaşmıştı.

Vanlı Kara Haydarı gözaltına aldıran video! Polisleri karşıladığı anı da şova çevirmiş

DÜĞÜNDEKİ TAKILAR İÇİN DE HAREKETE GEÇİLİYOR

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 25 suç kaydı olduğu tespit edilen Tançalan'ın düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için de MASAK'ın harekete geçtiği öğrenildi.

Vanlı Kara Haydarı gözaltına aldıran video! Polisleri karşıladığı anı da şova çevirmiş

TCK 301 NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde; "Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar" ele alınmaktadır. 30 Nisan 2008 tarihinde kabul edilen Türk Ceza Kanunu'nun bu maddesinde Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile ilgili durumlar yer almaktadır.

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(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi 1. fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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