Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

'Vanlı Kara Haydar'ı gözaltına aldıran video! Polisleri karşıladığı anı da şova çevirmiş

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Vanlı iş adamı olduğu iddia edilen ve "Vanlı Kara Haydar" olarak kendisini tanıtan Mehmet Fatih Tançalan, bu sabah TCK'nın 301. maddesi kapsamında gözaltına alındı. Tançalan'ın, düğüne gelen polisleri karşıladığı anları şova çevirip paylaştığı video nedeniyle alındığı öğrenildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünya evine giren "Vanlı Kara Haydar" olarak kendisini tanıtan Mehmet Fatih Tançalan, sabaha karşı gözaltına alındı.

SABAHA KARŞI EVİNDEN ALINDI

Gelin Çağla Öz'e takılan ve 43 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen altınlarla büyük dikkat çeken Tançalan hakkında TCK'nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alınan Tançalan, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Vanlı Kara Haydarı gözaltına aldıran video! Polisleri karşıladığı anı da şova çevirmiş
Başlık ResmiVanlı Kara Haydarı gözaltına aldıran video! Polisleri karşıladığı anı da şova çevirmiş

POLİSLERİ KARŞILADIĞI ANI ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ

Öte yandan Tançalan'ın gözaltına alınmasına neden olan videonun ise düğünü denetlemek amacıyla adrese gelen emniyet mensuplarını korumaları eşliğinde karşılaması olduğu iddia edildi. Tançalan o anları çevresindeki kalabalık koruma ekibiyle anbean kaydettirmiş ve sosyal medyada videosunu paylaşmıştı.

Vanlı Kara Haydarı gözaltına aldıran video! Polisleri karşıladığı anı da şova çevirmiş
Başlık ResmiVanlı Kara Haydarı gözaltına aldıran video! Polisleri karşıladığı anı da şova çevirmiş

DÜĞÜNDEKİ TAKILAR İÇİN DE HAREKETE GEÇİLİYOR

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 25 suç kaydı olduğu tespit edilen Tançalan'ın düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için de MASAK'ın harekete geçtiği öğrenildi.

Vanlı Kara Haydarı gözaltına aldıran video! Polisleri karşıladığı anı da şova çevirmiş
Başlık ResmiVanlı Kara Haydarı gözaltına aldıran video! Polisleri karşıladığı anı da şova çevirmiş

TCK 301 NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde; "Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar" ele alınmaktadır. 30 Nisan 2008 tarihinde kabul edilen Türk Ceza Kanunu'nun bu maddesinde Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile ilgili durumlar yer almaktadır.

ÖNERİLEN HABERLER
Vanlı Kara Haydar gözaltında! Düğünde takılan altınlar da MASAK radarına girdi
GÜNDEM

Vanlı Kara Haydar gözaltında! Düğünde takılan altınlar da MASAK radarına girdi

(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi 1. fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
TÜRKİYE TARİH YAZDI!
Dünyanın merakla beklediği sonuçlar açıklandı
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
BUNU DA ŞOVA DÖKMÜŞ
'Vanlı Kara Haydar'ı gözaltına aldıran video
EYLÜL AYINDA KIŞ SÜRPRİZİ
EYLÜL AYINDA KIŞ SÜRPRİZİ
Ünlü yayla beyaza büründü: 'Hazırlıksız yakalandık'
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
EVLER TAHLİYE EDİLDİ
İki ilde orman yangını ile mücadele!
KANTİN FİYATLARI BELLİ OLDU!
KANTİN FİYATLARI BELLİ OLDU!
En pahalı yiyecek 285 TL
ASLAN'IN SPORTING PLANI
ASLAN'IN SPORTING PLANI
Okan Buruk'un Osimhen'siz ilk 11 kararı
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1,5 MİLYON TL!
Teslimat ne zaman, taksit kaç TL?
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
'TÜM ÜLKE SAYGI DUYUYOR'
Shakhtar'da tarih yazan Arda'yı göklere çıkardılar
BİRKAÇ HAFTA ÖMÜR BİÇTİLER
BİRKAÇ HAFTA ÖMÜR BİÇTİLER
Bademcik iltihabı sandı, aldığı teşhisle yıkıldı
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
İŞTE SÜPER LİG'İN FAVORİSİ
Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
2 BİN KİŞİYE GEÇİŞ İMKANI VAR!
İki ülke köprüyle birbirine bağlandı
EMEKLİYE YENİ DESTEKLER!
EMEKLİYE YENİ DESTEKLER!
2027 müjdelerin yılı olacak
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI!
BAE ve Mısır'dan gelen saldırı uyarısını saklamış
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
İNDİRİM ‘KONUT’A YANSIMADI!
2,5 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?
15 GÜNDE TAMAMLADI
15 GÜNDE TAMAMLADI
200 bin liraya satılan aracı 15 bin TL'ye yaptı
YÜZDE 100 ZAM YAPILDI
YÜZDE 100 ZAM YAPILDI
Vatandaş tepkili! 3,5 metrekaresi 49 bin TL
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
ÜNLÜLERİN YALNIZ ÖLÜMÜ!
Herkes tanıyor ama onlar kimsesiz göçüyor
BİR TAKSİCİ DEHŞETİ DAHA
BİR TAKSİCİ DEHŞETİ DAHA
Yaşlı çifti araçtan indirip darbetti
FETÖ'DEN EL KONMUŞTU!
FETÖ'DEN EL KONMUŞTU!
TMSF, o şirketi 455 bin liraya satışa çıkardı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tahhütname onayında son gün uyarısı...KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?
KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?.KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?
Kaydet
DGS kayıtları ne zaman yapılacak 2026? Yerleştirme sonuçları açıklandı!
DGS kayıtları ne zaman yapılacak 2026? Yerleştirme sonuçları açıklandı!
Kaydet
Galatasaray'ın Sporting planı: Okan Buruk'un Osimhen'siz ilk 11 kararı
Galatasaray'ın Sporting planı: Okan Buruk'un ilk 11 kararı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.