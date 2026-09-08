Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki 3 bin 100 metre rakımlı Tahpur Yaylası, eylül ayının ilk günlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Beklenmedik kar yağışı yayla sakinlerini şaşırtırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Eylül ayının henüz başında etkili olan kar yağışı, Rize’nin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Çamlıhemşin ilçesindeki 3 bin 100 metre rakımlı Tahpur Yaylası’nda etkisini gösteren yağış, kış mevsimini aratmayan görüntüler oluşturdu.

Eylül ayında kış sürprizi! Rize’nin ünlü yaylası beyaza büründü

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Tahpur Yaylası, erken gelen kar yağışıyla adeta kışa teslim oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan yağış, yaylada kış mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

Eylül ayında kış sürprizi! Rize’nin ünlü yaylası beyaza büründü

“HAVA ŞARTLARI ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR”

Yayladaki işletme sahiplerinden Volkan Demirbaş, Eylül ayında etkili olan kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek "Eylül ayının başında bu kadar yoğun kar yağışını beklemiyorduk. Bir anda her taraf beyaza büründü. Tahpur’da hava şartları çok hızlı değişebiliyor. Hazırlıksız yakalandık ama ortaya çıkan manzara gerçekten muhteşem" dedi.

Eylül ayında kış sürprizi! Rize’nin ünlü yaylası beyaza büründü

Demirbaş, bölgenin yüksek rakımı nedeniyle hava koşullarının kısa sürede değişebildiğini belirterek yaylaya gelecek vatandaşların hava durumunu takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

KAR KALINLIĞI YÜRÜMEYİ ZORLAŞTIRDI

Bölgede etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı kısa sürede yükseldi. Hava sıcaklıklarının da düşmesiyle birlikte eylül ayında kış şartları yaşanmaya başladı ve vatandaşlar soba yakmak zorunda kaldı.

Eylül ayında kış sürprizi! Rize’nin ünlü yaylası beyaza büründü

Etkili olan kar yağışı, bölgede yaşayan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Eylül ayında kış sürprizi! Rize’nin ünlü yaylası beyaza büründü

Eylül ayında kış sürprizi! Rize’nin ünlü yaylası beyaza büründü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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