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Ekonomi

Kantin fiyatları belli oldu! En pahalı yiyecek 285 TL

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Kantin fiyatları belli oldu! En pahalı yiyecek 285 TL
Fotoğraf Başlığı Kantin fiyatları belli oldu! Bir tost, bir ayran 130 lira

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, kantin fiyatları belli oldu. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu toplamda yüzde 6,8 oranında zam yaptıklarını belirtirken, en pahalı yiyecek ise 285 lira ile tabldot menü oldu.

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Okulların açılmasıyla beraber kantin fiyatları da belli oldu. Her öğrencinin teneffüs arasında soluğu aldığı yerlerden biri olan kantin de, fiyatı en çok merak edilen yiyecek ise her öğrencinin vazgeçilmezi tost ayran oldu.

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Okulların pazartesi günü açılmasıyla birlikte, yeni öğretim yılı başlayacak. Öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise kantin fiyatları olurken, İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu kantin fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vahapoğlu; bu yıl cüzzi bir zam yaptıklarını aktardı. Kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını söyleyen Osmanoğlu, genel toplamda yüzde 6,8 oranında zam yaptıklarını söyledi.

Kantin fiyatları belli oldu! Bir tost, bir ayran 130 lira
Başlık ResmiKantin fiyatları belli oldu! Bir tost, bir ayran 130 lira

İŞTE ARTAN ÜRÜNLER

Okul kantinlerinde artık bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde tost, geçen yıl 90 liradan satılıyordu. En çok cep yakan yiyecek ise tabldot yemek fiyatları oldu. Üç çeşit yemeğin fiyatı 245, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi. Her öğrencinin vazgeçilmezi olan Tavuk dönerin fiyatı ise 145 lira olarak aktarıldı. Simit açma ve poğaça kategorilerinde olan unlu mamullerin fiyatı 30-35 TL bandında olacak.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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