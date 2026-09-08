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Spor

Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi: İşte Süper Lig'in favorisi

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Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi: İşte Süper Lig'in favorisi

Süper Lig'de ilk 4 hafta geride kalırken, sürpriz sonuçlar da ortaya çıktı. Galatasaray, 10 puanla zirvede yer alıyor. Derbiden zaferle ayrılan Beşiktaş, 9 puanla sarı-kırmızılıları takip ediyor. Trabzonspor, 7 puanla 4'üncü; Fenerbahçe ise 6 puanla 7'nci sırada bulunuyor. Son maçların ardından "4 büyükler" olarak adlandırılan ekiplerin şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi.

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği haftada, Galatasaray (Başakşehir / 3-2) ve Trabzonspor da (Gençlerbirliği / 5-0) sahadan galibiyetle ayrıldı. "4 büyükler"in maçlarının ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle Fenerbahçe derbisini kazandı.
Başlık ResmiBeşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle Fenerbahçe derbisini kazandı.

BİR TAKIMDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları şöyle:

Trabzonspor: 8.60 (önceki oran 7.6)

Beşiktaş: 8.60 (önceki oran 10)

Fenerbahçe: 2.23 (önceki oran 2.14)

Galatasaray: 1.95 (önceki oran 2.04)

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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