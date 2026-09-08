Derbi sonrası şampiyonluk oranları güncellendi: İşte Süper Lig'in favorisi
Süper Lig'de ilk 4 hafta geride kalırken, sürpriz sonuçlar da ortaya çıktı. Galatasaray, 10 puanla zirvede yer alıyor. Derbiden zaferle ayrılan Beşiktaş, 9 puanla sarı-kırmızılıları takip ediyor. Trabzonspor, 7 puanla 4'üncü; Fenerbahçe ise 6 puanla 7'nci sırada bulunuyor. Son maçların ardından "4 büyükler" olarak adlandırılan ekiplerin şampiyonluk oranlarına güncelleme geldi.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği haftada, Galatasaray (Başakşehir / 3-2) ve Trabzonspor da (Gençlerbirliği / 5-0) sahadan galibiyetle ayrıldı. "4 büyükler"in maçlarının ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.
BİR TAKIMDA BÜYÜK DEĞİŞİM
Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları şöyle:
Trabzonspor: 8.60 (önceki oran 7.6)
Beşiktaş: 8.60 (önceki oran 10)
Fenerbahçe: 2.23 (önceki oran 2.14)
Galatasaray: 1.95 (önceki oran 2.04)
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