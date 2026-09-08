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Yaşam

Adana'da mezar yeri ücretine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL oldu

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Adana'da mezar yeri ücretine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı mezarlık ücretlerine yaptığı yüzde 100 zam vatandaşların tepkisini çekti. Yapılan son zamla birlikte 3,5 metrekarelik mezar 24 bin 500 TL'den 49 bin TL'ye yükseldi.

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Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 yılı ücret tarifesine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, mezarlık tarifesinde meclis kararıyla değişiklik yapıldı. Alınan karara göre 3,5 metrekarelik mezar yeri için metrekare bedelinin 14 bin TL olarak belirlendiği bildirildi. Bu rakam üzerinden hesaplandığında vatandaşın 3,5 metrekarelik bir mezar yeri için 49 bin TL ödeme yapması gerekiyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Geçen yıl metrekare fiyatı 7 bin TL olan mezar yerinin yeni tarifeyle 14 bin TL'ye yükselmesi yüzde 100'lük artış anlamına gelirken, vatandaşlar fiyatın özellikle dar gelirli vatandaşlar açısından yüksek olduğunu söyledi.

Adana'da mezar yeri ücretine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL oldu
Başlık ResmiAdana'da mezar yeri ücretine yüzde 100 zam! 3,5 metrekarelik mezar 49 bin TL oldu

"DAR GELİRLİ VATANDAŞ İÇİN YÜKSEK"

Mezar yeri ücretinin yüksek olduğunu belirten Sertap Demirci, "Dar gelirli vatandaş için 49 bin lira bayağı yüksek. Çoğu kişi bu fiyatı kaldıramaz. Sosyal belediyeciliğe uymayacak bir fiyat var. Özel mezara 49 bin lira yüksek bir miktar" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN BU MİKTARLAR ÇOK"

Fiyatların yüksek olduğunu ifade eden Havzullah Tezcan ise tepki göstererek, "Ölüm de mi parayla oldu? Bu fiyatlar yüksek, maalesef alamayız. Mesela bu mezarlıkta yatan 30'a yakın tanıdık var. Hepsi farklı noktalarda yatıyor. Hepsi aynı noktada olsaydı daha iyi olurdu. Ailece gelip duamızı etseydik daha iyi olurdu. Ayrı noktalarda olduğu için ziyaret etmekte zorlanıyoruz. Gerçekten bu miktarlar çok" dedi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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