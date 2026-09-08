Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Tançalan'ın çok konuşulan düğününde takılan takılara ve mal varlığına yönelik de MASAK tarafından inceleme başlatıldı.

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltında.

Burak Doğan'ın aktardığına göre Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyet Devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatılarak gözaltına alındı.

Vanlı Kara Haydar gözaltında! Düğünde takılan altınlar da MASAK radarına girdi

DÜĞÜN TAKILARI DA İNCELEMEDE

Mehmet Fatih Tançalan'ın kamuoyunda çok konuşulan düğününde takılan takılara ve mal varlığına yönelik de MASAK tarafından inceleme başlatıldı.

Tançalan, sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hayatını birleştirmişti. Düğünde ise geline kilolarca altın ve milyonlarca lira nakit para takılmış, o anlar sosyal medyada da gündem olmuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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