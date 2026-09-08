Vanlı Kara Haydar gözaltında! Düğünde takılan altınlar da MASAK radarına girdi
Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Tançalan'ın çok konuşulan düğününde takılan takılara ve mal varlığına yönelik de MASAK tarafından inceleme başlatıldı.
Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltında.
Burak Doğan'ın aktardığına göre Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyet Devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatılarak gözaltına alındı.
DÜĞÜN TAKILARI DA İNCELEMEDE
Mehmet Fatih Tançalan'ın kamuoyunda çok konuşulan düğününde takılan takılara ve mal varlığına yönelik de MASAK tarafından inceleme başlatıldı.
Çağla Öz’ün düğününde gösterişin dozu kaçtı! Altın takacak yer bırakmadılar
Tançalan, sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hayatını birleştirmişti. Düğünde ise geline kilolarca altın ve milyonlarca lira nakit para takılmış, o anlar sosyal medyada da gündem olmuştu.