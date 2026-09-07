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Eğitim

Öğretmenlerin yer değişikliği takvimi belli oldu! İşte başvuru tarihleri

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Öğretmenlerin yer değişikliği takvimi belli oldu! İşte başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül 2026 itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerin de yararlanabileceği mazerete bağlı iller arası yer değişikliği duyurusunu yayımladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değişikliği sürecine ilişkin yeni duyuruyu yayımladı.

Duyuru, özellikle 2023 yılında gerçekleştirilen 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında göreve başlayan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenler tarafından bekleniyordu.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Bakanlığın açıklamasına göre, 2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyen öğretmenler başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca yaz tatili döneminden sonra mazereti oluşan öğretmenler ile ön başvuruların son günü olan 14 Eylül 2026 itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerden mazereti bulunanlar da yer değişikliği için başvuru yapabilecek.

BAŞVURULAR İKİ AŞAMALI YAPILACAK

Yer değişikliği başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül 2026, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak.

Başvurular, MEBBİS veya Personel Genel Müdürlüğünün internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

ATAMALAR 18 EYLÜL'DE

Başvuruların ardından yer değiştirme sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak. Aynı tarihten itibaren tebligat ve ilişik kesme işlemleri de başlatılacak.

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BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni duyuruyu kamuoyuna açıkladı.

Tekin, yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyenler, sonrasında mazereti oluşanlar ve 14 Eylül itibarıyla kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerin başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Bakan Tekin, ön başvuruların 9-14 Eylül, tercih başvurularının 16-17 Eylül'de alınacağını, atamaların ise 18 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başvurular ve süreçle ilgili ayrıntılar MEBBİS ve Milli Eğitim Bakanlığının ilgili duyuruları üzerinden takip edilebilecek.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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