İzmir elektrik kesintisi 7-8-9 Eylül (Karşıyaka, Bayraklı, Urla, Ödemiş, Kınık, Kiraz, Bayındır) GDZ Elektrik planlı kesinti programı
İzmir elektrik kesintisi 7-8-9 Eylül programı GDZ Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. İzmir'de elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek merak edilirken Bayındır, Bergama, Bornova, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla, Beydağ, Menderes, Güzelbahçe, Bayraklı ve Karabağlar'da yaşanan elektrik kesintisine dair detaylar da duyuruldu. İşte, GDZ Elektrik kesintisi 7-8-9 Eylül listesi...
İzmir elektrik kesintisi 7-8-9 Eylül programı vatandaşların gündeminde. GDZ Elektrik çalışma programında Bayındır, Bergama, Bornova, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla, Beydağ, Menderes, Güzelbahçe, Bayraklı ve Karabağlar'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri olacağı aktarıldı.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 7-8-9 EYLÜL GDZ ELEKTRİK LİSTESİ
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3808223
Pınarlı, Zeytinova (Burgaz Sk.)
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3809665
Fatih (Taş Köprü Küme Evleri), Yakacık (Gazi Atatürk Küme Evleri, Şirinkır Sk., Yakacık Sk., Yüksel Sk.), Yusuflu (Bayındır Yolu, Çiçek Sk., Cin Kulesi Küme Evleri, Gazi Atatürk Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Yusuflu Köyü Küme Evleri)
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3809721
Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)
Planlandı
09.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
AG Box SDK Abone Çıkış Sigorta Atığı
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3809838
Karahalilli, Sadıkpaşa (Ambar Pınarı Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri, Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri, Kocabaş Küme Evleri, Kocabaşaltı Küme Evleri, Pınarbaşı Küme Evleri)
Planlandı
08.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3810543
Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk.), Çınardibi (Ayaydın Küme Evleri, Çınar Cami Sk., Çınardibi Cami Küme Evleri, Çınardibi Çınar Küme Evleri, Çınardibi Cumhuriyet Küme Evleri, Çınardibi Köyü, Işılay Küme Evleri, Kavakalan Küme Evleri, Köy İç Yolu, Merkez Küme Evleri, Nesrin Kahraman Küme Evleri, Osmaniye Köyü, Osmaniye Küme Evleri, Özkasap Küme Evleri, Özterzi Küme Evleri, Rumeli Küme Evleri, Şair Küme Evleri, Tener Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri), Dernekli (Çınardibi Köy Yolu Cd., Dernekli Sk., Mersinli Sk.), Osmanlar (Kestanelik Sk., Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
09.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3808996
Kaşıkçı (Kaşıkçı Köyü İç Yolu)
Planlandı
09.09.2026
10:20 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3809021
Dağıstan, Kaşıkçı (Kaşıkçı Köyü İç Yolu)
Planlandı
09.09.2026
13:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3809961
Avunduk (Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu), Balaban (Balaban Köyü), Maruflar (Maruflar Köyü İç Yolu)
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
09:30 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3809218
İnönü (756. Sk., 764. Sk., 764/2. Sk., 767. Sk., 769/1. Sk., 770. Sk., 771. Sk., 772. Sk., 773. Sk., 774/1. Sk., 775. Sk., 776. Sk., 783. Sk., 808. Sk., 827. Sk., Özdar Cd., Park İçi Yolu)
Planlandı
08.09.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3810506
Barbaros (5238. Sk.), Rafet Paşa (Burak Reis Cd.)
Planlandı
08.09.2026
09:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3810509
Barbaros (5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5329. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (5154. Sk., Burak Reis Cd.)
Planlandı
08.09.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3810514
Kazımdirik (296/1. Sk.)
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3810659
Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk, Yenibağarası (Zeytinköy Mevkii Küme Evleri)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3809788
Bostanlı (1671. Sk.), Goncalar (1671. Sk., 6007/11. Sk., 6007/12. Sk., 6007/13. Sk.), Nergiz (1671. Sk., 6010/3. Sk., 6017. Sk., Ali Alp Böke Cd., Nihat Dağdelen Sk.)
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3809789
Dedebaşı (6007. Sk., 6121. Sk.), Goncalar (1671. Sk., 6007. Sk., 6007/10. Sk., 6007/11. Sk., 6007/12. Sk., 6007/13. Sk., 6007/14. Sk., 6007/3. Sk., 6007/4. Sk., 6007/6. Sk., 6007/7. Sk., 6007/8. Sk., 6007/9. Sk.)
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3809791
Nergiz (1775/2. Sk., 1775/3. Sk., 1775/5. Sk., 1775/6. Sk., Berin Taşan Sk., Girne Blv.)
Planlandı
07.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3809794
Atakent (2032. Sk., 2032/2. Sk., 6370. Sk., Bestekar Sadi Hoşses Sk., Selçuk Yaşar Sk.)
Planlandı
07.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3809796
Goncalar (1777/1. Sk., 1777/2. Sk., 1777/3. Sk., 6027/1. Sk., 6029/1. Sk., 6030. Sk., 6031. Sk., 6039. Sk., 6040. Sk., 6045. Sk., 6046. Sk., 6047. Sk., Girne Blv.)
Planlandı
07.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3809797
Dedebaşı (6131. Sk., Ordu Blv.), Goncalar (1777/4. Sk., 6036. Sk., 6038. Sk., 6039. Sk., 6042. Sk., 6043. Sk., 6044. Sk., 6047. Sk., Ali Alp Böke Cd., Ordu Blv.)
Planlandı
08.09.2026
10:30 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3809999
Aksoy (1750. Sk., 1775/4. Sk., 1780/2. Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Yalı Blv.)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3810433
Ulucak Cumhuriyet (101. Sk., 9300. Sk., Ulucak İzmir Cd.), Ulucak Mustafa Kemal Atatürk (101. Sk., 110. Sk., 117/1. Sk., 9113/1. Sk., Adnan Menderes Blv., Mehmet Akif Ersoy Cd., Ulucak İzmir Cd.)
Planlandı
08.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3810543
Bayramlı (Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri), Kamberler (Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri), Yenikurudere (YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü Yolu)
Planlandı
08.09.2026
01:00 - 02:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3810686
Halilbeyli
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3808378
Cumalı (Akhisar Bergama Yolu, Asya Sk., Balya Cd., Cumali Köyü İçi Yolu, Ihlamur Sk., Küçük Harman Yeri Küme Evleri, Minare Sk., Onur Sk., Selda Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.)
Planlandı
08.09.2026
10:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3808421
Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kocaömer (Değirmencieli Yolu), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)
Planlandı
08.09.2026
09:30 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3808425
Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)
Planlandı
08.09.2026
15:00 - 19:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3808430
Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.)
Planlandı
09.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3808996
Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu), Örtülü (Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Geçkin Cd., Kadılar Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Kılaz Sk., Koçcaz Küme Evleri, Kösten Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Mescit Sk., Meyil Küme Evleri, Okul Cd., Örtülü Köyü İç Yolu, Şen Küme Evleri, Serap Sk., Sultan Cd., Uzun Küme Evleri), Sucahlı (Aslan Sk., Çamlı Sk., Defne Sk., Harmanlık Sk., Kızılçam Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu), Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Atçayır Küme Evleri, Bergama Yolu Küme Evleri, Karahayıt Küme Evleri, Tokat Çayırı Küme Evleri, Yunus Emre Cd.)
Planlandı
09.09.2026
10:40 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3809010
Dündarlı (5. Çağdaş Sk., 6. Barış Sk., Akhisar Bergama Yolu, Başöğretmen Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Ecevit Sk., Gurur Sk., İğdeler Küme Evleri, İnönü Sk., Menderes Sk., Mimar Sinan Cd., Orman Küme Evleri, Yayakent Cd.), Poyracık (Karacagüller Küme Evleri), Yayakent (Dündarlı Yolu Küme Evleri, İğdeler Küme Evleri, Yayakent Cd.)
Planlandı
09.09.2026
10:20 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3809021
Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), Dündarlı (5. Çağdaş Sk., 6. Barış Sk., Akhisar Bergama Yolu, Başöğretmen Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Ecevit Sk., Gurur Sk., İğdeler Küme Evleri, İnönü Sk., Menderes Sk., Mimar Sinan Cd., Orman Küme Evleri, Yayakent Cd.), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Işıklar (Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Cd., Işıklar Köyü, Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu), Örtülü (Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Geçkin Cd., Kadılar Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Kılaz Sk., Koçcaz Küme Evleri, Kösten Küme Evleri, Laleli Sk.,
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3809683
Yağlar (Yağlar Küme Evleri)
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3809686
Karaman (Köy Civari Küme Evleri)
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3809694
Karaman
Planlandı
08.09.2026
09:15 - 17:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3810390
Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Düzova Küme Evleri), Çanakçı (Çanakçı Küme Evleri), Çömlekçi (Çömlekçi Küme Evleri)
Planlandı
08.09.2026
09:40 - 17:40
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3810401
Aydoğdu (Aydoğdu Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Düzova Küme Evleri), Çömlekçi (Gözlübaba Küme Evleri), Suludere (Suludere Merkez Sk.)
Planlandı
08.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3810405
Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri), Suludere (Cevizdalları Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, Suludere Merkez Sk.)
Planlandı
09.09.2026
09:15 - 17:15
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3810414
Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Çömlekçi (Aydoğdu Köyü İç Yolu), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)
Planlandı
09.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3810420
Aydoğdu, Başaran (Başaran Küme Evleri), Çanakçı (Çanakçı Küme Evleri), Çömlekçi (Şentürk Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
08.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3809939
Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu)
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3810006
Değirmendere (23 Nisan Cd., 2526. Sk., 2703. Sk., 2706. Sk., 2710. Sk., 2715. Sk., 2716. Sk., 2718. Sk., 2720. Sk., 2723. Sk., 2724, 2725. Sk., 2731/1. Sk., 2734, 30 Ağustos Cd., Bahar Çıkmazı Sk., Çınar Sk., Değirmendere Cami Cd., Demirtaş Sk., Emir Çıkmaz Sk., Gediz Sk., Kaşıkçı Sk., Kaygısız Sk., Konak Çıkmazı Sk., Mandıra Gç., Müftüler Sk., Muhittin Sucu Sk., Şehit Er Barış Demir Cd., Şehit Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş Cd., Seyit Bey Sk., Sinema Sk.), Emiralem Merkez (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2612/1. Sk., 2636. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Alşen Sk., Çaylı Sk., Defne Sk., Emek Çıkmazı Sk., Eski Emiralem Yolu, Eski Manisa Yolu Mevkii, Fabrika Önü Sk., Geçit Bir Sk., Geçit İki Sk., Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İstasyon Sk., Kemal Atatürk Cd., Koçak Çk. Sk., Küçük Çay Sk., Mor Menekşe Sk., Rabia Hızmay Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Sünbül Sk., Türker Sk., Yeni Cami Sk.), Göktepe (2636, Eski Manisa Yolu Mevkii, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., Kırmahalle Yolu Sk.), Yayla (2501. Sk., 2502. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2518. Sk., 2518/1 Sk, 2518/1. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2526. Sk., 2528. Sk., 2533. Sk., 2536. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2540/1. Sk., 2542. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2547. Sk., 2552. Sk., 2715. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, Çınarlı Kuyu Cd., Faikbey, Gediz Sk., Hacı Hafız Sk., Hasır Sk., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İkiz Mezar Sk., Kalenbeden Çıkmazı Sk., Küçük Çay Sk., Manisa Asfaltı Cd., Muhtar Mehmet Özkan Sk., Mustafa Çavuş Sk., Nergiz Sk., Şehit Çağlar Sk., Şehit Ramazan Mancak Sk.)
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Trafo Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3809599
Konaklı, Ovakent (Adagide Yolu Cd., Dutlukuyu Küme Evleri, Erkekli Küme Evleri), Umurbey (Adagide Yolu Cd.)
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3810338
Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.)
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3810342
Yolüstü (Yolüstü Küme Evleri)
Planlandı
09.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3810346
Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.)
Planlandı
09.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3810452
Çobanlar (Ayvacık Küme Evleri, Çobanlar Yaylası Küme Evleri)
Planlandı
09.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3810455
Çobanlar (Ayvacık Küme Evleri)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
08.09.2026
00:00 - 07:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3808223
Adnan Menderes (Adnan Menderes Blv., Egemenlik Cd., Ertuğrul Gazi Cd., Faik Tokluoğlu Blv., Fatih Sultan Mehmet Blv., Nadir Süldür Cd., Necip Paşa Cd., Şehit Selahattin Çakır Blv.), Akçaşehir (Akçasehir, Akçaşehir Cami Sk., Akçasehir Dere Sk., Akçaşehir Köyü İç Yolu, Akçaşehir Maden Sk., Akkuyu Küme Evleri, Akpınar Küme Evleri, Belevi Yolu Cd., Çeşmeli Sk., Cinkavak Sk., Kocatepe Sk., Sirsir Sk.), Akmescit (Akkaya Küme Evleri, Akmescit Cumhuriyet Küme Evleri, Akmescit Köyü, Akmescit Menderes Küme Evleri, Kuzyaka Sk.), Akyurt (Akpınar Küme Evleri, Aktaş Sk., Akyurt Cumhuriyet Sk., Akyurt Halk Sk., Akyurt Karataş Sk., Akyurt Köyü İç Yolu, Akyurt Merkez Sk., Akyurt Vatan Sk., Bağbozuğu Küme Evleri, Hüseyin Çapkın Sk., Kapı Kayası Küme Evleri), Alacalı, Alaylı (Alaylı Köyü İç Yolu, Göçmen Sk., Kula Sk., Küpeli Sk., Ovaüstü Sk., Paşa Sk.), Armutlu (Armutlu Küme Evleri, Yemisler Yolu Küme Evleri), Atatürk (Maltepe Cd.), Bahariye (1. Kara Kurna Sk., 2. Kara Kurna Sk., 2. Katırcılar Sk., Abdioğlu Sk., Atlanbaç Sk., Aydın Cd., Çatalçeşme Geçidi Sk., Çatalçeşme Sk., Çelebi Sk., Derekahve Sk., Kakaçlar Sk., Keskin Sk., Küçük Yokuş Sk., Naimoğlu Sk., Narin Gç. Sk., Narin Küme Evleri, Neslihan Cd., Sandıkemini Sk., Soğuksu Sk., Ünlü Sk., Uzunirim Sk.), Başköy (1. Karşıyaka Sk., 2. Karşıyaka Sk., Akkaya Harmancik Küme Evleri, Akkaya Küme Evleri, akkaya mevkıı, ara yol, Başköy, Başköy Atatürk Meydanı, Başköy Cami Sk., Başköy Cumhuriyet Sk., Başköy Halk Sk., Başköy Köyü İç Yolu, Duman Dere Sk., Dumandere Kayali Küme Evleri, Kureş Küme Evleri, Kureyş Hayit Alanı Küme Evleri, Masat Küme Evleri, OVA YOLU, Yeşildere Küme Evleri), Büyükkale, Cambazlı (Cambazlı Köyü, Dallık Yolu Küme Evleri,
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
08.09.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3810543
Dağteke (6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dedepınarı Sk.), Helvacı (6279. Sk., 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6283/1. Sk., 6283/3. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6285/1. Sk., 6286. Sk., 6287. Sk., 6288. Sk., 6289. Sk., 6290. Sk., 6291. Sk., 6292, 6293. Sk., 6332/1. Sk.), Ormanköy (6330. Sk., 6330/1. Sk., 6331. Sk., 6331/1. Sk., 6332. Sk., 6332/1. Sk., 6333. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk.)
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3808980
Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd., Avcar Sk., Bahar Sk., Bayko Sk., Esen Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., Sümbül Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd.), Sıra (Bahar Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.)
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
09:00 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3809772
Atatürk (2019. Sk., 2222. Sk., 2222/2. Sk., 2222/5. Sk.), İskele (2019. Sk., 2019/8. Sk., 2222/5. Sk.)
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3809775
Atatürk (2026. Sk., 2027. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2216. Sk., 2222. Sk.)
Planlandı
08.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3810491
Kalabak (3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk.), M. Fevzi Çakmak (Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4134. Sk., 4138. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv.)
Planlandı
08.09.2026
10:00 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3810496
Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.), Kalabak (3003. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3027. Sk., 3029. Sk., 3032. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3275. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., Mustafa Kemal Blv.), M. Fevzi Çakmak (4102. Sk., 4104. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4111. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4124. Sk., 4128. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4159. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.)
Planlandı
08.09.2026
16:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3810501
Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.), Kalabak (3003. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3027. Sk., 3029. Sk., 3032. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3275. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., Mustafa Kemal Blv.), M. Fevzi Çakmak (4102. Sk., 4104. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4111. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4122. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4262. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4124. Sk., 4128. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4159. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv., Muammer Aksoy Cd.)
Planlandı
08.09.2026
10:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3810510
Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd., Avcar Sk., Bahar Sk., Bayko Sk., Esen Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., Sümbül Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd.), Sıra (Bahar Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.)
Planlandı
09.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3810512
Altıntaş (Ahmet Besim Uyal Cd., Avcar Sk., Bahar Sk., Bayko Sk., Esen Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., Sümbül Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd.), Sıra (Bahar Sk., Menekşe Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.)
Planlandı
08.09.2026
10:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3810562
İçmeler (1055. Sk., 1059. Sk., 1061. Sk., 1063. Sk., 1065. Sk., 1069. Sk., 1071. Sk., 1073. Sk., 1134. Sk., 1136. Sk., Göçmen Cd.)
Planlandı
09.09.2026
10:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3810563
Birgi (7500. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7509. Sk., 7511. Sk., Savran Kule Küme Evleri)
BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
09.09.2026
00:30 - 03:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3810437
Adaküre (Adaküre İç Yolu, Adaküre Köyü İç Yolu, Adaküre Yolu, Başarı Küme Evleri, Hezaren Sk., Kaynak Küme Evleri, Patika), Aktepe (Aydın Sk., Köprübaşı Mevkii Sk.), Alakeçili (Başak Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Kaynak Küme Evleri), Atatürk (50. Yıl Cd., Arıtürk Sk., Atatürk Cd., Atatürk Kültür Cd., Atatürk Mah İç Yol, Ayan Sk., Aydoğdu Sk., Balcı Sk., Banka Sk., Barış Sk., Beydağ Lozan Meydanı, Bülbül Sk., Cami Sk., Çamurcu Sk., Cengiz Sk., Cevizli Kuyu Sk., CEylanoğlu Sk., Dönmez Sk., Dumanlı Sk., Eşme Sk., Ferah Sk., Garaj Sk., Gençlik Sk., Güler Sk., İstiklal Cd., Kalender Sk., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Kıbrıs Sk., Korgalı Sk., Lavanta Sk., Leylak Sk., Lozan Sk., Maarif Sk., Nazilli Cd., Ödemiş Cd., Özgür Sk., Patika, Posta Sk., Pulcu Sk., Sağlık Sk., Şehit Osman Sarı Cd., Şehit Raşit Başoğlu Cd., Selvi Sk., Şentürk Sk., Sogukkuyu Küme Evleri, Turp Sk., Ulus Meydanı, Uzun Sk., Yıldız Sk., Yüksel Sk., ZEYBEK), Beyköy (Aygan Sk., Beyköy Yolu Sk., Beyler Sk., Çarkbaşı Sk., Cevizli Kuyu Sk., Dere Sk., Hüdaverdi Aygün Sk., İşçi Lojmanları Küme Evleri, Kuvayi Milliye Yolu, Sevgi Sk., Sucubaşı Sk., Tepe Mevkii Sk., Yeniyurt Yolu Sk.), Çomaklar (Çomaklar Köyü, Çomaklar Sk., Patika), Cumhuriyet (2 Eylül Kurtuluş Parkı Sk., 283/43. Sk., 75. Yıl Cd., Adaküre Yolu, Adnan Menderes Cd., Akdag Sk., Alaçayır Mevki Sk., Alaçayır Mevkii Sk., Arif Sk., Aşıçı Sk., Atatürk Cd., Bahriye Üçok Cd., Baş Sk., Beydağ Lozan Meydanı, Çakır Sk., Çarşı Sk., Çay Sk., Çayağzı Sk., Çelik Sk., Çıngırak Sk., Çukur Sk., Cumhuriyet Kültür Cd., Demirci Sk., Elma Sk., Emniyet Sk., Eren Sk., Erenler Sk., Eşsiz Sk.,
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3810422
Orta (1129. Sk., 1131. Sk., 1196. Sk., 1196/1. Sk., 1300. Sk., 1302. Sk.)
Planlandı
08.09.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3810432
Orta (1083. Sk., 1085. Sk., 1087. Sk., 1167. Sk., 1169. Sk., 1171. Sk., 1172. Sk., 1178. Sk., 1180. Sk., 1182. Sk., 1189. Sk., 1193. Sk., 1195. Sk., 1218. Sk., 1220. Sk., 1222. Sk., 1224. Sk., 1226. Sk., 1228. Sk., 1230. Sk., 29 Ekim Cd., 8101. Sk., 8103. Sk., Kamil Eser Cd., Türkan Saylan Cd.)
Planlandı
09.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3810434
Çukuraltı (1306. Sk.), Orta (1022. Sk., 1042. Sk., 1044. Sk., 1077. Sk., 1081. Sk., 1173. Sk., 1186. Sk., 1192, 1194. Sk., 1198. Sk., 1200. Sk., 1202. Sk., 1202/1. Sk., 1204. Sk., 1208. Sk., 1210. Sk., 1212. Sk., 1306 SK, 1306. Sk., 29 Ekim Cd., 8017. Sk., 8024. Sk., 8040. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv.)
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3810459
Yalı (135. Sk., 153. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 177. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 292. Sk., 296. Sk., 298. Sk., Mithatpaşa Cd.)
Planlandı
08.09.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3810491
Yelki
Planlandı
08.09.2026
10:00 - 10:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3810496
Yelki
Planlandı
08.09.2026
16:30 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3810501
Yelki
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3809800
R. Şevket İnce (2095/4. Sk., 2162/3. Sk., 2167. Sk., 2174. Sk., 2174/1. Sk.)
Çalışmalar Devam Ediyor
07.09.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3809801
R. Şevket İnce (2165/1. Sk., 2167. Sk., 2167/2. Sk., 2179. Sk.)
Planlandı
08.09.2026
09:30 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3809850
Manavkuyu (245. Sk., 256. Sk., 274. Sk., 274/1. Sk., 274/2. Sk., 275. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd.)
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3810507
Org. Nafiz Gürman (7161. Sk., 7166/3. Sk., 7167. Sk., 7169. Sk., 7170. Sk., 7171. Sk., 7171/1. Sk., 7171/2. Sk., 7171/3. Sk., 7171/4. Sk.), Yamanlar (7161. Sk., 7171. Sk., 7347/1. Sk., 7349/1. Sk., 7349/3. Sk., 7349/4. Sk., 7351. Sk., 7351/1. Sk., 7351/8. Sk., 7352. Sk., 7353. Sk., 7353/1. Sk., 7353/2. Sk., 7353/3. Sk., 7353/4. Sk., 7354. Sk., 7354/3. Sk., 7354/4. Sk., 7355. Sk., 7355/3. Sk., 7355/4. Sk., 7355/5. Sk., 7355/6. Sk.)
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3810511
Yamanlar (7301. Sk., 7302. Sk., 7328/1. Sk., 7329. Sk., 7330. Sk., 7331. Sk., 7332. Sk., 7333/1. Sk., 7334. Sk.)
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3810515
Onur (7370/12. Sk., Kubilay Cd.), Yamanlar (7331/1. Sk., 7332. Sk., 7333. Sk., 7335. Sk., 7336. Sk., 7337. Sk., 7338. Sk., 7339. Sk., 7339/2. Sk., 7347/1. Sk., 7348. Sk., 7349. Sk., 7349/1. Sk., 7349/2. Sk., 7349/3. Sk., 7349/6. Sk., 7350. Sk., 7350/1. Sk., 7350/2. Sk., 7351. Sk., 7354. Sk., 7354/1. Sk., 7354/2. Sk., 7354/3. Sk., 7354/4. Sk., 7355. Sk., Kubilay Cd.)
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3810519
Onur (7368/2. Sk., 7368/5. Sk., 7369/1. Sk., 7369/2. Sk., 7372. Sk., 7373. Sk., 7374. Sk., 7374/1. Sk., 7374/2. Sk., Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezi), Postacılar (7368/5. Sk., Çınar Park İçi Yolu)
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3810522
Onur (7356. Sk., 7356/2. Sk., 7356/3. Sk., 7356/4. Sk., 7356/5. Sk., 7356/6. Sk., 7356/7. Sk., 7357. Sk., 7370/4. Sk., 7371. Sk., 7371/13. Sk., 7371/2. Sk., 7371/6. Sk., 7371/7. Sk., 7381. Sk., 7398. Sk., 7398/1. Sk., 7398/2. Sk., 7398/3. Sk., 7398/4. Sk., 7398/5. Sk., 7398/7. Sk., 7398/9. Sk.)
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
07.09.2026
13:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3809833
Yunus Emre (4056. Sk., 4057. Sk., 4058. Sk., 4154. Sk., 4155. Sk., 4156. Sk., 4157. Sk., 4158. Sk., 4159. Sk., 4160. Sk., 4161. Sk., 4184. Sk., 4185. Sk., Yeşillik Cd.)
Planlandı
08.09.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3810588
Sarıyer (5675. Sk., 5683/1. Sk., 5683/2. Sk., 5683/5. Sk., 5683/6. Sk., 5714/22. Sk., 5714/23. Sk., 5714/24. Sk., 5714/25. Sk., 5714/26. Sk., 5714/27. Sk., 5714/28. Sk., 5714/29. Sk., 5714/30. Sk., 5714/47. Sk., 5714/8. Sk., 5718. Sk.)