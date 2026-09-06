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Yaşam

Yerli buğday "PARLA" tanıtıldı! Soğuklara meydan okuyor

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Yerli buğday

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu’nun zorlu iklim şartlarına ve kış soğuklarına dayanıklı, yüksek verimli yerli ekmeklik buğday çeşidi "PARLA"yı tanıttı. PARLA, bölgenin çetin kış şartlarına da meydan okuyor.

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2026 üretim sezonunda buğday ekiminde kaliteyi ve yüksek verimi ön plana çıkarmayı hedefleyen Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge tarımına büyük katkı sağlayacak yeni yerli buğday çeşidini açıkladı.

ZORLU KIŞ ŞARTLARINA MEYDAN OKUYOR

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ekmeklik buğday çeşidi PARLA, bölgenin çetin kış şartlarına meydan okuyor.

Yerli buğday "PARLA" tanıtıldı! Soğuklara meydan okuyor
Başlık ResmiYerli buğday "PARLA" tanıtıldı! Soğuklara meydan okuyor

KIŞ SOĞUKLARINA KARŞI YERLİ ÇÖZÜM

Aziziye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ve uygulama sahasında yetiştirilen "PARLA", Doğu Anadolu'nun iklim şartlarına tam uyum göstermesiyle dikkat çekiyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yeni sezonda yerli tohumla hem kalitenin hem de rekoltenin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Zorlu iklim şartlarına ve şiddetli kış soğuklarına karşı yüksek direnç gösteren yerli buğdayın, bölge çiftçisi için yeni bir umut ışığı olacağı vurgulandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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