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KPSS sınavı saat kaçta bitecek? Adaylara 130 dakika süre verilecek!

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KPSS sınavı saat kaçta bitecek? Adaylara 130 dakika süre verilecek!
Fotoğraf Başlığı KPSS sınavı saat kaçta bitecek

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için beklenen sınav günü geldi. ÖSYM takvimine göre bugün, 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak sınavda adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter dökecek. Sınav öncesinde adayların en çok araştırdığı konuların başında ise ''KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?'' sorusu geliyor.

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ÖSYM'nin 2026-KPSS Lisans Kılavuzu'nda sınavın başlangıç saati ve adaylara tanınan süre açıklandı. Adaylara toplamda 130 dakika süre verileceği de belirtildi. Peki, KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre verilecek. 2026 KPSS Lisans sınavının ise bugün saat 12.25'te sona ermesi bekleniyor.

KPSS sınavı saat kaçta bitecek? Adaylara 130 dakika süre verilecek!
Başlık ResmiKPSS sınavı saat kaçta bitecek? Adaylara 130 dakika süre verilecek!

KPSS 6 EYLÜL 2026 SINAV SAATLERİ

Sınav saati: 10.15
Süre: 130 dakika
Bitiş saati: 12.25
Binaya son giriş: 10.00

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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