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Doktoru araya girdi, diziye veda etti! Serhat Kılıç ölümünden bir gün önce...

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Doktoru araya girdi, diziye veda etti! Serhat Kılıç ölümünden bir gün önce...
Fotoğraf Başlığı Doktorunun uyarısıyla Teşkilat dizisinden ayrılmış... Serhat Kılıç’ın ölümünden bir gün önce yaşadığı olay ortaya çıktı

Oyuncu Serhat Kılıç’ın, hayatını kaybetmeden yalnızca bir gün önce yeni sezonda rol alacağı "Teşkilat" dizisinin kadrosundan sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı.

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TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın yeni sezonunda rol almaya hazırlanan oyuncu Serhat Kılıç’tan acı haber geldi. 51 yaşındaki oyuncu, İstanbul Kağıthane’deki evinde hayatını kaybetti.

Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

Doktorunun uyarısıyla Teşkilat dizisinden ayrılmış... Serhat Kılıç’ın ölümünden bir gün önce yaşadığı olay ortaya çıktı
Başlık ResmiDoktorunun uyarısıyla Teşkilat dizisinden ayrılmış... Serhat Kılıç’ın ölümünden bir gün önce yaşadığı olay ortaya çıktı

TEŞKİLAT’A BAŞLAMASINA BİR GÜN KALA AYRILMIŞTI

Serhat Kılıç, Teşkilat’ın 7’nci sezonunda kadroya dahil olmuş ve yeni sezonda önemli bir rolle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Ancak çekimlerin başlamasına yalnızca bir gün kala oyuncunun sağlık gerekçesiyle projeden ayrıldığı öğrenilmişti.

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Doktorunun uyarısıyla Teşkilat dizisinden ayrılmış... Serhat Kılıç’ın ölümünden bir gün önce yaşadığı olay ortaya çıktı
Başlık ResmiDoktorunun uyarısıyla Teşkilat dizisinden ayrılmış... Serhat Kılıç’ın ölümünden bir gün önce yaşadığı olay ortaya çıktı

BOYUN FITIĞI TEŞHİSİ KONMUŞ

Kılıç’ın yapılan kontrollerinde boyun fıtığı tespit edildiği, doktorunun ise özellikle yüksek fiziksel efor gerektiren aksiyon sahnelerinde yer almasını uygun bulmadığı belirtilmişti. Yaklaşık üç hafta fizik tedavi görmesi planlanan oyuncunun bu nedenle sete çıkmadan yapımla yollarını ayırdığı aktarılmıştı.

Doktorunun uyarısıyla Teşkilat dizisinden ayrılmış... Serhat Kılıç’ın ölümünden bir gün önce yaşadığı olay ortaya çıktı
Başlık ResmiDoktorunun uyarısıyla Teşkilat dizisinden ayrılmış... Serhat Kılıç’ın ölümünden bir gün önce yaşadığı olay ortaya çıktı

Bu ayrılık haberi dün gündeme gelirken, bugün Kılıç’ın hayatını kaybettiğinin ortaya çıkması sevenlerini üzüntüye boğdu.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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