Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gerginlik: Üç sarı kart çıktı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaştığı derbi mücadelesinde gerginlik yaşanırken üç isim sarı kart gördü. Sarı lacivertlilerde Milan Skriniar ve Ederson, Beşiktaş'ta ise Dusan Vlahovic sarı kartla cezalandırıldı.

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki derbidede gergin anlar yaşandı.

KAFA KAFAYA GELDİLER

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar ile siyah beyazlıların Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, orta sahada gerginlik yaşadı.

ÜÇ SARI KART ÇIKTI

İki takım futbolcuları, yaşanan gerginlik sonrası orta sahada kısa süreli bir tartışma yaşarken Skriniar ile Vlahovic sarı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, kalesini terk ettiği için Ederson'a da sarı kart gösterdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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