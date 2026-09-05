Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 büyükler"in başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un başkanları ve yöneticileriyle görüştü. Erdoğan, sosyal medya mesajında, "dostluk, kardeşlik ve adil rekabet" vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de "4 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanları ve yöneticilerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

"TÜM KULÜPLERE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası