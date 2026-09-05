Yıllardır “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla ekranların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Müge Anlı, bu kez çözdüğü dosyalarla değil, doğal görüntüsüyle gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve stüdyo dışında nadiren görüntülenen başarılı sunucuyu, ünlülerle çektirdiği fotoğraflarla tanınan sosyal medya fenomeni Hafsa görüntüledi.

Yıllardır ekranların en güçlü ve ulaşılması en zor isimlerinden biri olarak gösterilen Müge Anlı, özel hayatını kameralardan uzakta sürdürmeyi tercih ediyor.

2008 yılından bu yana “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu, gündüz kuşağının en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Filtresiz Müge Anlı! 52 yaşındaki sunucunun doğal hali beğeni topladı

ÖZEL HAYATINDA GÖZLERDEN UZAK…

Programında son derece kontrollü bir duruş sergileyen Müge Anlı keskin çıkışları, olayları kısa sürede değerlendirmesi ve dikkat çeken yorumlarıyla da sık sık sosyal medyanın gündemine geliyor. Ancak ünlü sunucu, birçok meslektaşının aksine günlük hayatından kesitleri sosyal medya hesaplarında paylaşmayı tercih etmiyor.

Stüdyo dışında oldukça nadir görüntülenen Anlı’nın tatil kareleri, günlük hayattaki kıyafetleri ve doğal görüntüleri bu nedenle sosyal medyada her ortaya çıktığında yoğun ilgi görüyor.

İŞTE DOĞAL HALİYLE MÜGE ANLI

Sosyal medyada “Fotoğraf çektirmediği ünlü kalmadı” yorumlarıyla tanınan Hafsa, bu kez Müge Anlı’yı görüntülemeyi başardı.

Ünlülerle bir araya gelerek çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla tanınan Hafsa, bu kez rotasını Müge Anlı’ya çevirdi. Başarılı sunucuyla fotoğraf çektirmeyi başaran Hafsa, bu anı takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Filtresiz Müge Anlı! 52 yaşındaki sunucunun doğal hali beğeni topladı

Müge Anlı’nın stüdyo ışıkları ve ekran makyajından uzak doğal görüntüsü kısa sürede dikkat çekti. Filtresiz haliyle objektif karşısına geçen 52 yaşındaki sunucunun görünümü, sosyal medya kullanıcılarından da yoğun ilgi gördü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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