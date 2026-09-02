Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası! "Çocuğumu köpek kafasıyla yıkadılar" itirafı ağızları açık bıraktı

HÜSEYİN SARIBAŞ’LA TANIŞTIKTAN SONRA HAYATLARI DEĞİŞTİ

ATV’de yer alan bilgiler ve iddiaya göre elektrik teknikeri İbrahim Ekici ile radyoloji teknikeri eşi Mine Ekici’nin hayatı, doğuştan engelli kızları Zeynep için şifa arayışında oldukları dönemde Hüseyin Sarıbaş ile kesişti. Belediye çalışanı olduğu belirtilen Sarıbaş’ın kendisini 170 yaşında, 270 ruhani askeri bulunan ve seçilmiş bir kişi olarak tanıttığı öne sürüldü.

Sarıbaş’ın zamanla Ekici çiftini etkisi altına aldığı ve kendilerine çocuklarıyla birlikte ölmeleri gerektiğine yönelik telkinlerde bulunduğu iddia edildi. Sarıbaş’ın, ayrıca aile üyelerine belirli ölüm tarihleri verdiği de iddialar arasında yer aldı.