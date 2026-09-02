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Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası! "Çocuğumu köpek kafasıyla yıkadılar" itirafı ağızları açık bıraktı

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Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası!

Konya’da 31 Mart 2024’te şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici’nin eşi Mine Ekici, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üfürükçü Hüseyin Sarıbaş’ın yönlendirmelerine inandığını söyleyen Ekici, engelli kızının iyileşmesi için başvurdukları yöntemleri anlatırken Müge Anlı’nın ağzı açık kaldı. Anlı’nın “Palu ailesi” vakasına benzettiği dosyada Ekici’nin eşi Mine Ekici “Çocuğumu köpek kafası ve kuzu ciğeriyle hazırlanan suyla yıkadılar” ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.

Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası!

Müge Anlı, yeni sezonun ilk bölümünde “İkinci Palu Ailesi” benzetmesi yaptığı çarpıcı bir dosyayı gündeme taşıdı. Konya’da 2024 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici’nin ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar, programa damgasını vurdu.

Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası!

HÜSEYİN SARIBAŞ’LA TANIŞTIKTAN SONRA HAYATLARI DEĞİŞTİ

ATV’de yer alan bilgiler ve iddiaya göre elektrik teknikeri İbrahim Ekici ile radyoloji teknikeri eşi Mine Ekici’nin hayatı, doğuştan engelli kızları Zeynep için şifa arayışında oldukları dönemde Hüseyin Sarıbaş ile kesişti. Belediye çalışanı olduğu belirtilen Sarıbaş’ın kendisini 170 yaşında, 270 ruhani askeri bulunan ve seçilmiş bir kişi olarak tanıttığı öne sürüldü.

Sarıbaş’ın zamanla Ekici çiftini etkisi altına aldığı ve kendilerine çocuklarıyla birlikte ölmeleri gerektiğine yönelik telkinlerde bulunduğu iddia edildi. Sarıbaş’ın, ayrıca aile üyelerine belirli ölüm tarihleri verdiği de iddialar arasında yer aldı.

Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası!

“KOCAMI BEN ÖLDÜRMEDİM”

Müge Anlı’nın bugünkü bölümünde Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş canlı yayında karşı karşıya geldi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mine Ekici, Müge Anlı’nın “Kocanı sen mi öldürdün?” sorusuna “Ben öldürmedim” diye cevap verdi.

Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası!

ÇARPICI İTİRAF: TIP DIŞI YÖNTEMLERE BAŞVURDUK

Ekici, üfürükçü Hüseyin Sarıbaş’ın hayatlarına çocuklarının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dahil olduğunu söyledi. Kızı Zeynep’in miyopati ve epilepsi nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Ekici, yaşadıkları çaresizlik nedeniyle aile büyüklerinin tavsiyesi üzerine tıp dışı yöntemlere yöneldiklerini öne sürdü.

Mine Ekici, bu süreçte kendi annesinin yanı sıra kayınvalidesi ve kayınpederinin de kendilerini farklı uygulamalara yönlendirdiğini iddia etti.

Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası!

“ÇOCUĞUMU KÖPEK KAFASI VE KUZU CİĞERİYLE HAZIRLANAN SUYLA YIKADILAR”

Canlı yayında Ekici çiftinin kızı Zeynep’le ilgili dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. Mine Ekici, kızının kurumuş bir köpek kafası ve kuzu ciğeri kullanılarak hazırlandığını öne sürdüğü suyla yıkandığını söyledi.

Ekici, uygulamaya karşı çıktığını ancak aile büyüklerinin ısrarı nedeniyle bunun gerçekleştirildiğini savundu. Köpek kafasının üzerine su döküldüğünü ve elde edilen suyla kızının yıkandığını anlatan Ekici, yaşananlara tepki gösterdiğini ifade etti.

Müge Anlı ise anlatılanlar karşısında “Köpeğin kuru kemiğini nerede buldunuz? Ben hiç görmedim” diyerek detayları sorguladı.

Ekici, köpek kafasını kayınpederinin köydeki yayladan bulup getirdiğini iddia ederek, “Benim evimde bunu yaptılar. Bir kadın, pis ve mikroplu şeyleri çocuğumun kafasının üzerinden döktü” ifadelerini kullandı.
Mine Ekici’nin sözleri üzerine aile üyeleri de tepki gösterdi. İbrahim Ekici’nin yakınları, “Sen bana oğlumun katilinin kim olduğunu söyle” diyerek isyan etti.

Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası!

“İÇİMDEKİ ÜÇ HARFLİDEN VELİAHT OLACAKTI” 

Dosyanın bir diğer dikkat çeken başlığı ise Hüseyin Sarıbaş’ın aile üzerindeki etkisine ilişkin iddialar oldu.

Mine Ekici, Sarıbaş’ın kendisini farklı kimliklerle tanımladığını ve “Nefertiti” gibi ifadeler kullandığını öne sürdü. Sarıbaş’ın ruh değişimi ve benzeri söylemlerle kendilerini yönlendirdiğini iddia eden Ekici, yaşananları canlı yayında anlattı.

Önceki bölümde de Sarıbaş’ın İbrahim Ekici’ye hem kendisinin hem de Mine Ekici’nin içinde “üç harfli” bulunduğunu söylediği iddiası gündeme gelmişti.

Bugünkü yayında Mine Ekici’nin “İçimdeki üç harfliden veliaht olacaktı” şeklindeki sözleri de dikkat çekti. Hüseyin Sarıbaş ise iddiaların önemli bölümünü reddetti. Sarıbaş, “veliaht çocuk” ifadesinin kendisine ait olmadığını savundu.

Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası!

“İBRAHİM ÖLDÜ, GEL BENİ AL”

Canlı yayında İbrahim Ekici’nin hayatını kaybettiği güne ilişkin telefon görüşmeleri de ele alındı.

Hüseyin Sarıbaş, Mine Ekici’nin olay günü sabah saatlerinde kendisini arayarak “İbrahim öldü, gel beni al” dediğini iddia etti. Sarıbaş ayrıca Ekici’nin intihar etmekle tehdit ettiğini ve kendisinin polis ile ambulansı araması konusunda ısrarcı olduğunu öne sürdü.

Müge Anlı ise programda, üfürükçülük ve batıl inançlar üzerinden insanların maddi ve manevi açıdan zarar görebileceğine dikkat çekerek izleyicilere uyarıda bulundu.

Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası!

AİLEDEN MİNE EKİCİ VE HÜSEYİN SARIBAŞ’A SUÇLAMA

Öte yandan İbrahim Ekici’nin kız kardeşi Pembe Hanım, ağabeyinin ölümünden Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş’tan şüphelendiğini belirtti. Ekici’nin ölüm sabahı fenalaştığı, ambulansın geç çağrıldığı ve daha önce kendisine belirli bir ölüm tarihi verildiği yönündeki iddialar programda ele alındı. Cenaze günü yaşandığı öne sürülen bazı olaylar da aile yakınlarının anlatımlarıyla gündeme gelirken, Mine Ekici hakkındaki suçlamaları reddetti.

Müge Anlı’da “İkinci Palu ailesi” dosyası!

İKİSİ DE YARGILANACAK

Dosyada en dikkat çeken gelişmelerden biri ise Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasında geçtiği öne sürülen telefon görüşmesinin kaydı oldu. Görüşmede Ekici’ye ait olduğu iddia edilen bazı sözler gündeme gelirken, Sarıbaş’ın da çeşitli suçlamaları kabul etmediği aktarıldı. Programda, Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş’ın İbrahim Ekici’nin ölümüyle ilgili “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi. Soruşturma ve yargılama süreci devam ederken, programda dile getirilen iddiaların henüz kesinlik kazanmadığı vurgulandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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