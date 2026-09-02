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Ekonomi

Belediye Başkanı duyurdu: 600 bin nüfuslu kente fuar merkezi geliyor! 1 yılda tamamlanacak

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Belediye Başkanı duyurdu: 600 bin nüfuslu kente fuar merkezi geliyor! 1 yılda tamamlanacak

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas'ta Kızılırmak Projesi'nin yanında inşa edilmesi planlanan yeni Fuar Merkezi'nin detaylarını açıkladı. Toplamda 8 bin 500 metrekareden fazla açık ve kapalı sergi alanına sahip olacak projenin ihalesi 2027'de yapılacak, merkez ise 2028 yılında tamamlanacak. Tarımdan teknolojiye pek çok farklı sektöre yıl boyunca ev sahipliği yapması hedeflenen tesis, kentin ticari hareketliliğini ve ekonomik potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, kentte fuar merkezi yapılacağının müjdesini verdi.

İHALESİ 2027'DE

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Projesi'nin yanına yapılacak ve 6 bin 445 metrekare kapalı, 2 bin 125 metrekare açık sergi alanına sahip olacak merkezin proje ihalesi 2027 yılında yapılacak.

Belediye Başkanı duyurdu: 600 bin nüfuslu kente fuar merkezi geliyor! 1 yılda tamamlanacak
Başlık ResmiBelediye Başkanı duyurdu: 600 bin nüfuslu kente fuar merkezi geliyor! 1 yılda tamamlanacak

2028'DE TAMAMLANACAK

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şehrin kalıcı bir fuar merkezine uzun zamandır ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen fuar merkezi için proje çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Uzun, ihalenin 2027 yılında yapılacağını, projenin 2028 yılında tamamlanacağını bildirdi.

"FUARLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Fuar merkezinin sadece tarım ve hayvancılık alanına hizmet etmeyeceğini belirten Uzun, "Burası yalnızca yılda birkaç gün kullanılan bir alan olmayacak. Gıda, sanayi, yapı, otomotiv, mobilya ve teknoloji başta olmak üzere farklı sektörlerde düzenlenecek fuarlara ev sahipliği yapacak. Sivaslı firmalarımız ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtacak, üreticiler, alıcılar ve sektör temsilcileri aynı çatı altında buluşacak." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı duyurdu: 600 bin nüfuslu kente fuar merkezi geliyor! 1 yılda tamamlanacak
Başlık ResmiBelediye Başkanı duyurdu: 600 bin nüfuslu kente fuar merkezi geliyor! 1 yılda tamamlanacak

"ESNAFIMIZA VE İŞ DÜNYAMIZA YENİ İMKANLAR SUNACAK"

Uzun, Kızılırmak Projesi'nin hemen yanında planlanan fuar merkezinin, bölgenin ticari ve sosyal hareketliliğini de artıracağını belirterek, "Sivas'ın ihtiyaçlarını ertelenen başlıklar olarak görmüyoruz. Şehrimizin eksiklerini tek tek ele alıyor, hazırlığını yapıyor ve hayata geçiriyoruz. Kızılırmak Projemizle yan yana yükselecek fuar merkezimiz üreticimize, esnafımıza ve iş dünyamıza yeni imkanlar sunacak. Şimdiden Sivas'ımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Sivas
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