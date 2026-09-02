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Fedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler

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KKTC açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Gülcan Gürel’in, kendisine verilen tek can yeleğini 9 yaşındaki kızına giydirdiği ortaya çıktı. Gürel, Mersin’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken, facianın bir diğer kurbanı jandarma uzman çavuş Fahri Ateş’in de cenazesi memleketi Mersin’de toprağa verildi. Ateş’in, geminin batacağını anlayınca eşi ve 4 yaşındaki oğlunu güverteye çıkardığı, ardından can simidi almak için aşağı indiği sırada mahsur kaldığı öğrenildi.

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KKTC açıklarında 30 Ağustos’ta alabora olan yolcu gemisi, geride iki acı hikâye bıraktı. Gülcan Gürel, facia sırasında kendisine verilen can yeleğini 9 yaşındaki kızına giydirerek evladını kurtardı; Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş ise eşi ve 4 yaşındaki oğlunu güvenli bölgeye çıkardıktan sonra can simidi almak için geri döndüğü gemide hayatını kaybetti. Gürel ve Ateş, Mersin’de düzenlenen cenaze törenleriyle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Gürel'in kazadan kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem Gürel gözyaşı döktü
Başlık ResmiGürel'in kazadan kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem Gürel gözyaşı döktü

🟥 GÜLCAN GÜREL: KENDİ CANINDAN ÖNCE KIZINI DÜŞÜNDÜ

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Gürel, babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve 9 yaşındaki kızı Tusem ile birlikte KKTC'ye gitmişti. Aile, KKTC'de uzman çavuş olarak görev yapan Gürel'in kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret ettikten sonra Mersin'e dönmek üzere gemiye bindi.

Geminin alabora olmasıyla birlikte yolcular büyük bir panik yaşarken Gürel'in, kendisine verilen can yeleğini 9 yaşındaki kızı Tusem'e giydirdiği öğrenildi.

Gürel'in mesai arkadaşı Leyla Öztaş, gemide yalnızca bir can yeleği verildiğini ve Gürel'in onu kızını kurtarmak için kullandığını söyledi.

Fedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler
Başlık ResmiFedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler

Öztaş, "Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı" ifadelerini kullandı.

Bir başka mesai arkadaşı Sibel İçel ise Gürel'in son anlarına ilişkin duyduklarını, "Can yeleğini giydirdiği kızını babasına emanet etmiş. Kendisinin beli kırılmış diye duyduk. Sonra gözden kaybolmuş" sözleriyle anlattı.

Gürel'in can yeleğini giydirdiği kızı Tusem ile kız kardeşi Eda Payam kazadan kurtulurken, babası Bayram Payam yaralandı ve KKTC'de tedavi altına alındı.

Fedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler
Başlık ResmiFedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler

"GEZMEYE GİDİP GELECEĞİM, GELİNCE İLK SENİ GÖRECEĞİM"

Gürel'in mesai arkadaşları için de acı daha büyüktü. Gürel'in ölümünden yalnızca 10 gün önce arkadaşlarıyla görüştüğü, izne çıktığını ve kısa süre sonra geri döneceğini söylediği belirtildi.

Beş yıldır aynı birimde birlikte çalışan Sibel İçel, Gürel'in kendisine, "Gezmeye gidip geleceğim abla, gelince de ilk seni göreceğim" dediğini aktardı.

Fedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler
Başlık ResmiFedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler

Gürel'in cenazesi, temizlik personeli olarak görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde düzenlenen törenin ardından Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Annesinin can yeleğini vererek hayatta kalmasını sağladığı 9 yaşındaki kızı Tusem de cenaze törenine katıldı. Hastanenin bahçesinde Gürel için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Fedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler
Başlık ResmiFedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler

Gürel'in kazada yaralanan babası Bayram Payam ise KKTC'deki tedavisi nedeniyle kızının cenazesine katılamadı.

Cenaze namazında Gürel'in eşi Kemal Gürel ve KKTC'de uzman çavuş olarak görev yapan erkek kardeşi Mehmet Payam'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, KKTC Mersin Başkonsolosu Ülkü Alemdar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.

Fedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler
Başlık ResmiFedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler

🟥 FAHRİ ATEŞ: AİLESİ İÇİN SON ANA KADAR MÜCADELE ETTİ

Faciada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in hikâyesi de benzer bir fedakârlığı ortaya koydu.

İstanbul'da görev yapan Ateş, yıllık izninde eşi Ayça ve 4 yaşındaki oğlu Atabey ile birlikte KKTC'ye gitmişti. Tatil dönüşünde bindikleri geminin alabora olacağını anlayan Ateş, önce eşini ve küçük oğlunu güverteye çıkararak güvenli bir noktaya ulaştırdı.

Ardından ailesini korumak için bir kez daha harekete geçti. Can simidi almak amacıyla geminin alt bölümüne inen Ateş, geminin alabora olmasıyla mahsur kaldı ve hayatını kaybetti.

Fedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler
Başlık ResmiFedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler

Ateş'in cenazesi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutunun başında eşi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazına Ateş'in kazadan kurtulan eşi Ayça ile babası Yüksel ve annesi Kadriye Ateş'in yanı sıra askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler
Başlık ResmiFedakârlıklarıyla hatırlanacaklar! KKTC'deki feribot kazasında son anlarında bile ailelerini düşündüler

Törende fenalık geçiren Ateş'in babasına sağlık ekipleri müdahale etti. Ateş'in cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

FACİADA 8 KİŞİNİN CENAZESİNE ULAŞILDI

KKTC'nin Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Gemi, limana dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Faciada 241 kişi sağ kurtarılırken 8 kişinin cenazesine ulaşıldı. Kayıp 20 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Geminin enkazının denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirildi.

Facianın ardından geriye yalnızca kayıpların acısı değil, son anlarında evlatlarını korumaya çalışan bir annenin ve ailesini kurtarmak için mücadele eden bir babanın hikâyesi kaldı.

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Feribot faciasında can verenlere son veda! Her birinin hikayesi yürek yakıyor
GÜNDEM

Feribot faciasında can verenlere son veda! Her birinin hikayesi yürek yakıyor
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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