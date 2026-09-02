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Fethi Dağlı dosyasında yeni gelişme: 17 yıla yayılan 3 cinayet aynı isimde birleşti

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Fethi Dağlı dosyasında yeni gelişme: 17 yıla yayılan 3 cinayet aynı isimde birleşti
Fotoğraf Başlığı Fethi Dağlı dosyasında yeni gelişme: 17 yıla yayılan 3 cinayet aynı isimde birleşti

İstanbul’da 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ın 4 yıl önceki kayıp dosyasının cinayet soruşturmasına dönüşmesinin ardından Fethi Dağlı’nın geçmişi mercek altına alındı. 2024’te Erva Raziye Asar’ı öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Dağlı’nın, 2007’de Ahmet Karadağ’ı da öldürdüğü ve bu suçtan cezaevine girdiği ortaya çıktı. Böylece 2007, 2022 ve 2024 yıllarındaki üç cinayet aynı isim üzerinde birleşirken, polis Dağlı’nın başka kayıp ve faili meçhul dosyalarla bağlantısını araştırıyor.

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İstanbul’da yıllar önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ın dosyasının yeniden açılması, 17 yıla yayılan bir cinayet zincirini ortaya çıkardı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Zeynep Yıldırım’ın ölümünün yanı sıra Fethi Dağlı’nın geçmişindeki bir başka cinayete daha ulaşıldı. Yapılan incelemelerde Dağlı’nın 2007 yılında Esenyurt’ta Ahmet Karadağ isimli kişiyi öldürdüğü belirlendi.

Fethi Dağlı dosyasında yeni gelişme: 17 yıla yayılan 3 cinayet aynı isimde birleşti
Başlık ResmiFethi Dağlı dosyasında yeni gelişme: 17 yıla yayılan 3 cinayet aynı isimde birleşti

İLK CİNAYET 2007’DE

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre Fethi Dağlı, çeşitli dönemlerde lokantalarda garsonluk ve bir sitede güvenlik görevliliği yaptı.

Dağlı’nın 2007 yılında Esenyurt’ta tartıştığı Ahmet Karadağ’ı öldürdüğü, olayın ardından yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Yaklaşık 15 yıl cezaevinde kalan Dağlı’nın 2022 yılında şartlı olarak tahliye edildiği bildirildi.

Fethi Dağlı dosyasında yeni gelişme: 17 yıla yayılan 3 cinayet aynı isimde birleşti
Başlık ResmiFethi Dağlı dosyasında yeni gelişme: 17 yıla yayılan 3 cinayet aynı isimde birleşti

TAHLİYEDEN SONRA ZEYNEP YILDIRIM KAYBOLDU

Dağlı’nın tahliyesinden kısa süre sonra bu kez 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım ortadan kayboldu.

Yıldırım’ın ailesinin yaptığı kayıp başvurusunda, genç kızın Taksim’de bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtildi.

Dosyanın yıllar sonra yeniden incelenmesi sırasında yapılan teknik çalışmalarda, Zeynep’in son görüştüğü kişinin Fethi Dağlı olduğu, cep telefonundan alınan son sinyalin de Dağlı’nın Esenyurt’taki evinin bulunduğu bölgeyi gösterdiği tespit edildi. Yapılan değerlendirmede Zeynep Yıldırım’ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Zeynep Yıldırım
Başlık ResmiZeynep Yıldırım

CEZAEVİNDE YENİDEN SORGULANDI

Bu sırada Dağlı, başka bir cinayetten dolayı zaten cezaevindeydi.

Polis ekipleri, elde edilen yeni bulgular üzerine Fethi Dağlı’nın yeniden ifadesine başvurdu. Dağlı, sorgusunda Zeynep Yıldırım’ı öldürdüğünü itiraf etti ve genç kızın cesedini Esenyurt’taki evinin yakınlarına gömdüğünü söyledi.

Dağlı’nın gösterdiği bölgede çalışma yapan ekipler, Zeynep Yıldırım’a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaştı. Olayla bağlantılı olduğu veya bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 6 kişi de İstanbul ve Sinop’ta düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

ÜÇÜNCÜ DOSYA: ERVA RAZİYE ASAR CİNAYETİ

Dağlı’yı yeniden polisin radarına sokan olay ise 2024 yılında işlenen Erva Raziye Asar cinayeti oldu.

23 yaşındaki Erva Raziye Asar, sosyal medya üzerinden iş arıyordu. Dağlı’nın genç kadınla internet üzerinden bağlantı kurduğu ve temizlik işi bahanesiyle Esenyurt’taki evine yönlendirdiği belirlendi.

Asar’ın gittiği evden bir daha çıkmadığının kamera ve polis çalışmalarıyla tespit edildiği, cansız bedeninin ise Beylikdüzü’ndeki bir inşaat alanında 6 parçaya ayrılmış halde bulunduğu aktarılmıştı.

KADIN PROFİLİYLE TUZAĞA DÜŞÜRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Dağlı’nın sosyal medyada bir kadın profili oluşturduğu, Erva ile bu hesap üzerinden iletişim kurduğu ve kendisini başka bir kadın gibi tanıttığı belirtildi.

Dağlı’nın bir süre yazıştıktan sonra Erva’ya, “Fethi isimli abisinin evine temizlikçi aradığını” söyleyerek genç kadını kendi evine yönlendirdiği aktarıldı.

Erva’nın eve gitmesinin ardından öldürüldüğü, cansız bedeninin bir süre evde tutulduğu ve daha sonra parçalara ayrılarak bir inşaat alanına götürüldüğü soruşturmayla ortaya çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Fethi Dağlı, Erva Raziye Asar’ın öldürülmesine ilişkin davada cinayeti kabul etti.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Dağlı’yı “canavarca hisle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Dağlı bu suçtan cezaevine gönderildiği sırada Zeynep Yıldırım’ın ölümündeki bağlantısı henüz ortaya çıkarılmamıştı.

2007, 2022 VE 2024: ÜÇ CİNAYET AYNI İSİMDE

Son çalışmalarla birlikte Fethi Dağlı’nın adı üç ayrı ölüm dosyasında birleşti. 2007'de Ahmet Karadağ’ın Esenyurt’ta öldürülmesi. 2022'de 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ın kaybolduktan sonra öldürüldüğünün ortaya çıkması. 2024'te 23 yaşındaki Erva Raziye Asar’ın öldürülmesi.

BAŞKA KAYIP DOSYALARI DA İNCELENİYOR

Polisin çalışması bununla da sınırlı kalmadı.

Dağlı’nın 17 yıla yayılan üç ayrı cinayetle bağlantısının ortaya çıkmasının ardından, geçmiş yıllardaki kayıp şahıs ve faili meçhul dosyalarla herhangi bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı araştırılmaya başlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, teknolojinin sağladığı imkanlarla geçmişin izlerini takip ettiklerini söyledi.

Yıldız, çalışmalarla ilgili, “Yarına kalır ama yanına kalmaz” ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında Fethi Dağlı’nın başka cinayet veya kayıp vakalarıyla bağlantısı olup olmadığının belirlenmesine yönelik incelemeler devam ediyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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