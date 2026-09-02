Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için hakem iddiası: İlk sırada onun adı var

Fenerbahçe ve Beşiktaş, geçtiğimiz haftalardaki maçlarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstermişti. Bu rahatsızlıklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ileten iki ekip arasındaki maçta görev yapacak hakeme dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Süper Lig'de gözler 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Zorlu mücadelenin hakeminin kim olacağı şimdiden merak konusu oldu. Her derbi öncesi olduğu gibi yabancı hakem söylemleri yine gündeme geldi. Ancak TFF cephesinden alınan bilgilere göre bu yönde bir karar ve beklenti yok.

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan son karşılaşmada Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

FAVIORİ HALİL UMUT MELER

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon kritik maçların 1 numaralı ismi olan Yasin Kol'un, dev derbide görev alması bekleniyor. Kol, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta düdük çaldı.

Yasin Kol

Merkez Hakem Kurulu (MHK) cephesinden sızan bilgilere göre; Halil Umut Meler, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için ön plana çıkıyor. Kadir Sağlam ve Batuhan Kolak alternatifleri de masada bulunuyor.

Halil Umut Meler

Zorlu maçın hakemi 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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