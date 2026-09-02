Savaş teknolojisi günlük hayata iniyor! Cephede gelişti hayatımıza girdi

Savunma sanayisine yapılan AR-GE yatırımları, sivil ekonomide yeni sektörler ve yeni pazarlar oluşturuyor. Bugün yüksek teknoloji İHA’lar tarıma, askerî görüntüleme sistemleri sağlık cihazlarına, hassas sensörler fabrikalara, batarya teknolojileri ise elektrikli araçlara güç veriyor.

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde geliştirdiği teknolojiler, savaş alanının dışına taşarak sivil ekonominin farklı sektörlerine yayılıyor. İHA ve SİHA’lardan radar sistemlerine, yapay zekâdan yüksek hassasiyetli sensörlere ve bataryalara kadar savunma amacıyla geliştirilen birçok teknoloji artık tarlada, hastanede, fabrikada, lojistik merkezlerinde ve elektrikli araçlarda kullanılıyor. Böylece savunma sanayisine yapılan AR-GE yatırımları yalnızca askerî kapasiteyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sivil üretime ve yüksek katma değerli ekonomiye de yeni bir ivme kazandırıyor.

BİRÇOK SEKTÖR KULLANIYOR

Dünyada “çift kullanım teknolojisi” olarak tanımlanan bu dönüşüm, Türkiye’de de giderek büyüyen bir ekosistem oluşturuyor. Savunma için geliştirilen bir teknolojinin sivil sektöre aktarılması, aynı AR-GE yatırımından birden fazla alanda ekonomik değer üretilmesini sağlıyor. Teknoloji geliştiren şirketler yeni pazarlara açılırken, bu sistemleri kullanan tarım, sağlık, otomotiv, enerji ve sanayi şirketleri de üretim süreçlerini daha verimli hâle getiriyor.

DRONE’LAR TARIMA KATKI SUNUYOR

Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri drone teknolojisinde yaşanıyor. Savunma sanayisinde geliştirilen otonom uçuş, hassas konumlama, görüntü işleme ve rota planlama sistemleri tarım drone’larına aktarılıyor. Bu araçlar geniş arazileri kısa sürede ilaçlayabiliyor, gübreleme yapabiliyor ve kameralarıyla bitkilerdeki hastalık, kuraklık ve su stresi belirtilerini tespit edebiliyor. Böylece çiftçi yalnızca ihtiyaç duyulan bölgeye müdahale ederek su, ilaç ve yakıt maliyetini düşürebiliyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖN PLANDA

Savunma sanayisinin görüntüleme ve sinyal işleme kabiliyeti ise sağlık sektöründe karşılık buluyor. Radar ve elektro-optik sistemlerde kullanılan hassas görüntüleme teknolojileri, tıbbi cihazların geliştirilmesinde kullanılıyor. Daha yüksek çözünürlüklü görüntü alınmasını sağlayan bu teknolojiler MR, ultrason ve hasta takip sistemleri gibi alanlarda yerli çözümlerin geliştirilmesine katkı sunuyor.

TASARRUF VE KABİLİYET SAĞLIYOR

Yapay zekâ da aynı dönüşümün önemli parçalarından biri hâline geliyor. Savunma sektöründe hedef tespiti, karar destek, rota planlama ve büyük veri analizi için geliştirilen algoritmaların benzerleri lojistikte kullanılabiliyor. Kargo ve dağıtım şirketleri bu sistemlerle araç rotalarını optimize ederken depolarda ürün hareketleri ve sipariş süreçleri yapay zekâ tarafından yönetilebiliyor. Böylece teslimat süresi kısalırken yakıt ve operasyon maliyetleri de düşüyor.

DEV BİR EKOSİSTEMİ BESLİYOR

Dönüşüm yalnızca büyük savunma şirketleriyle sınırlı kalmıyor. Savunma sanayisinin tedarik zincirinde yer alan KOBİ’ler de elektronik kart, sensör, yazılım, kompozit malzeme ve hassas mekanik parçalar konusunda kazandıkları üretim kabiliyetlerini otomotiv, medikal, makine ve beyaz eşya sektörlerine taşıyor. Böylece savunma sanayisi çevresinde oluşan teknoloji ve üretim ekosistemi, başka sektörlerin de yerlileşmesine katkı sağlıyor.

SENSÖRLER FABRİKALARDA

Fabrikalarda kullanılan sensörler savunma teknolojilerinin sivil ekonomideki izlerini taşıyor. Askerî platformlarda hassas ölçüm ve algılama amacıyla geliştirilen radar, lazer, termal ve titreşim sensörleri üretim tesislerinde kalite kontrol, makine takibi ve iş güvenliği için kullanılıyor. Makinelerin titreşimlerini analiz eden sistemler muhtemel arızaları önceden belirlerken, lazer tabanlı ölçüm teknolojileri üretim hatalarının azaltılmasına yardımcı oluyor.

AFETLERDE KULLANILIYOR

Bu teknolojiler afet yönetiminde de kullanılıyor. İnsansız hava araçlarıyla afet bölgelerinin haritalanması, termal kameralarla enkaz altında hayat belirtisi aranması, mobil haberleşme sistemleriyle iletişimin yeniden kurulması ve uydu görüntülerinin yapay zekâ ile analiz edilmesi, savunma sanayiinde geliştirilen kabiliyetlerin sivil hayattaki karşılığını gösteriyor.

OTOMOTİVİ DESTEKLİYOR

Savunma sanayisinde geliştirilen batarya teknolojileri ise enerji ve otomotiv sektörünün gündemine giriyor. Askerî araçlar, insansız sistemler ve haberleşme cihazları için geliştirilen yüksek güvenlikli lityum iyon bataryalar elektrikli araçlarda ve enerji depolama sistemlerinde kullanılabilecek çözümlere dönüştürülüyor. Yerli batarya üretiminin gelişmesi, hem elektrikli araç ekosisteminin büyümesi hem de enerji depolama kapasitesinin artırılması açısından stratejik önem taşıyor.

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