Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Savaş teknolojisi günlük hayata iniyor! Cephede gelişti hayatımıza girdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Savaş teknolojisi günlük hayata iniyor! Cephede gelişti hayatımıza girdi

Savunma sanayisine yapılan AR-GE yatırımları, sivil ekonomide yeni sektörler ve yeni pazarlar oluşturuyor. Bugün yüksek teknoloji İHA’lar tarıma, askerî görüntüleme sistemleri sağlık cihazlarına, hassas sensörler fabrikalara, batarya teknolojileri ise elektrikli araçlara güç veriyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde geliştirdiği teknolojiler, savaş alanının dışına taşarak sivil ekonominin farklı sektörlerine yayılıyor. İHA ve SİHA’lardan radar sistemlerine, yapay zekâdan yüksek hassasiyetli sensörlere ve bataryalara kadar savunma amacıyla geliştirilen birçok teknoloji artık tarlada, hastanede, fabrikada, lojistik merkezlerinde ve elektrikli araçlarda kullanılıyor. Böylece savunma sanayisine yapılan AR-GE yatırımları yalnızca askerî kapasiteyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sivil üretime ve yüksek katma değerli ekonomiye de yeni bir ivme kazandırıyor.

BİRÇOK SEKTÖR KULLANIYOR

Dünyada “çift kullanım teknolojisi” olarak tanımlanan bu dönüşüm, Türkiye’de de giderek büyüyen bir ekosistem oluşturuyor. Savunma için geliştirilen bir teknolojinin sivil sektöre aktarılması, aynı AR-GE yatırımından birden fazla alanda ekonomik değer üretilmesini sağlıyor. Teknoloji geliştiren şirketler yeni pazarlara açılırken, bu sistemleri kullanan tarım, sağlık, otomotiv, enerji ve sanayi şirketleri de üretim süreçlerini daha verimli hâle getiriyor.

ÖNERİLEN HABERLER
İkinci elde
GÜNDEM

İkinci elde 'gümrük' riski! 'Buzdolabı çıkan Mercedes' vakası sonrasında dikkat

DRONE’LAR TARIMA KATKI SUNUYOR

Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri drone teknolojisinde yaşanıyor. Savunma sanayisinde geliştirilen otonom uçuş, hassas konumlama, görüntü işleme ve rota planlama sistemleri tarım drone’larına aktarılıyor. Bu araçlar geniş arazileri kısa sürede ilaçlayabiliyor, gübreleme yapabiliyor ve kameralarıyla bitkilerdeki hastalık, kuraklık ve su stresi belirtilerini tespit edebiliyor. Böylece çiftçi yalnızca ihtiyaç duyulan bölgeye müdahale ederek su, ilaç ve yakıt maliyetini düşürebiliyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖN PLANDA

Savunma sanayisinin görüntüleme ve sinyal işleme kabiliyeti ise sağlık sektöründe karşılık buluyor. Radar ve elektro-optik sistemlerde kullanılan hassas görüntüleme teknolojileri, tıbbi cihazların geliştirilmesinde kullanılıyor. Daha yüksek çözünürlüklü görüntü alınmasını sağlayan bu teknolojiler MR, ultrason ve hasta takip sistemleri gibi alanlarda yerli çözümlerin geliştirilmesine katkı sunuyor.

TASARRUF VE KABİLİYET SAĞLIYOR

Yapay zekâ da aynı dönüşümün önemli parçalarından biri hâline geliyor. Savunma sektöründe hedef tespiti, karar destek, rota planlama ve büyük veri analizi için geliştirilen algoritmaların benzerleri lojistikte kullanılabiliyor. Kargo ve dağıtım şirketleri bu sistemlerle araç rotalarını optimize ederken depolarda ürün hareketleri ve sipariş süreçleri yapay zekâ tarafından yönetilebiliyor. Böylece teslimat süresi kısalırken yakıt ve operasyon maliyetleri de düşüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Vitrinde var, satışta yok dönemi bitiyor! Teşhir oyununa ağır fatura
EKONOMİ

Vitrinde var, satışta yok dönemi bitiyor! Teşhir oyununa ağır fatura

DEV BİR EKOSİSTEMİ BESLİYOR

Dönüşüm yalnızca büyük savunma şirketleriyle sınırlı kalmıyor. Savunma sanayisinin tedarik zincirinde yer alan KOBİ’ler de elektronik kart, sensör, yazılım, kompozit malzeme ve hassas mekanik parçalar konusunda kazandıkları üretim kabiliyetlerini otomotiv, medikal, makine ve beyaz eşya sektörlerine taşıyor. Böylece savunma sanayisi çevresinde oluşan teknoloji ve üretim ekosistemi, başka sektörlerin de yerlileşmesine katkı sağlıyor.

SENSÖRLER FABRİKALARDA

Fabrikalarda kullanılan sensörler savunma teknolojilerinin sivil ekonomideki izlerini taşıyor. Askerî platformlarda hassas ölçüm ve algılama amacıyla geliştirilen radar, lazer, termal ve titreşim sensörleri üretim tesislerinde kalite kontrol, makine takibi ve iş güvenliği için kullanılıyor. Makinelerin titreşimlerini analiz eden sistemler muhtemel arızaları önceden belirlerken, lazer tabanlı ölçüm teknolojileri üretim hatalarının azaltılmasına yardımcı oluyor.

AFETLERDE KULLANILIYOR

Bu teknolojiler afet yönetiminde de kullanılıyor. İnsansız hava araçlarıyla afet bölgelerinin haritalanması, termal kameralarla enkaz altında hayat belirtisi aranması, mobil haberleşme sistemleriyle iletişimin yeniden kurulması ve uydu görüntülerinin yapay zekâ ile analiz edilmesi, savunma sanayiinde geliştirilen kabiliyetlerin sivil hayattaki karşılığını gösteriyor.

OTOMOTİVİ DESTEKLİYOR

Savunma sanayisinde geliştirilen batarya teknolojileri ise enerji ve otomotiv sektörünün gündemine giriyor. Askerî araçlar, insansız sistemler ve haberleşme cihazları için geliştirilen yüksek güvenlikli lityum iyon bataryalar elektrikli araçlarda ve enerji depolama sistemlerinde kullanılabilecek çözümlere dönüştürülüyor. Yerli batarya üretiminin gelişmesi, hem elektrikli araç ekosisteminin büyümesi hem de enerji depolama kapasitesinin artırılması açısından stratejik önem taşıyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖĞRETMENLER DÖKÜLDÜ
ÖSYM verileri acı tabloyu ortaya koydu
CENTCOM: SALDIRI TAMAMLANDI
CENTCOM: SALDIRI TAMAMLANDI
İran’dan ABD’ye misilleme tehdidi!
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
KATİL KAYBETTİKÇE ÇILDIRIYOR
İsrail'deki seçimler öncesi gerilimler peşinde
HÜCUM HATTINA 'DENİZ' SEFASI
HÜCUM HATTINA 'DENİZ' SEFASI
Osimhen'e öyle bir yedek golcü bulundu ki...
ARTIK GÜNLÜK HAYATIMIZDALAR!
ARTIK GÜNLÜK HAYATIMIZDALAR!
Savaş teknolojileri sivilde de kullanılıyor
BAĞ-KUR'DA YENİ DÖNEM
BAĞ-KUR'DA YENİ DÖNEM
Milyonları ilgilendiren düzenleme geliyor
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
YENİ HOCA KİM OLACAK?
YENİ HOCA KİM OLACAK?
Trabzonspor'da listenin başı belli oldu
"İŞ BİRLİĞİ YAPMAK ZORUNDALAR"
İBB için 'tarafını belli et' toplantısı
DEŞTİKÇE İĞRENÇLİK FIŞKIRIYOR
DEŞTİKÇE İĞRENÇLİK FIŞKIRIYOR
‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
KÜLTÜRDE YENİ AKIM
Picasso’yu parçalayıp satıyorlar
KÖYDEN DÜNYA PAZARINA!
KÖYDEN DÜNYA PAZARINA!
Kırsal kalkınma yerelden başlatılıyor
"TANIMAM, İLK DEFA DUYDUM"
İşte İdris Naim Şahin'in 3,5 saatlik ifadesi
BAKAN GÜRLEK 3 İSMİ İSTEDİ
BAKAN GÜRLEK 3 İSMİ İSTEDİ
Kaçış yolu kapandı! Gözler Yunanistan'da
"GÜVENLİ ANLAR SONA ERDİ"
Zelenskiy'den Rusya'ya çok sert mesaj
PUTİN 'KANIT' SORDU!
PUTİN 'KANIT' SORDU!
Almanya, drone saldırısında Rusya'yı suçladı
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
Fenerbahçe'den 'Greenwood' yalanlaması!
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
ÖLDÜRÜLEN KADIN BAKIN KİMMİŞ
Times Meydanı'nda korkunç anlar!
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
Tır dorsesinde kaçarken yakalandı, tutuklandı
893 İLÇEDE OHAL KARARI
893 İLÇEDE OHAL KARARI
Güney Amerika ülkesini 'El Nino' korkusu sardı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İŞKUR hedef büyüttü! Yıl sonuna kadar 1,4 milyon kişiye iş kapısı açılacak
Yıl sonuna kadar 1,4 milyon kişiye iş kapısı açılacak
Kaydet
Tarım Bakanlığı kırsal kalkınmayı yerelden başlatıyor! Anadolu’nun üreten gücü vitrine çıkıyor
Anadolu’nun üreten gücü vitrine çıkıyor
Kaydet
Ordu tekbirlerle Haseke’ye girdi
Ordu tekbirlerle Haseke’ye girdi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.