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Muhittin Böcek dosyasından deştikçe iğrençlik fışkırıyor: ‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti

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Muhittin Böcek dosyasından deştikçe iğrençlik fışkırıyor: ‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
Fotoğraf Başlığı Muhittin Böcek dosyasından deştikçe iğrençlik fışkırıyor: ‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti

Antalya Büyükşehir Belediyesindeki “fuhuş” soruşturmasında Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney’in tutuklanmasıyla başlayan süreç Muhittin Böcek’e uzandı. Böcek hakkında işe alma vaadiyle “grup hâlinde cinsel ilişki” yaşadığına dair mağdur iddiaları yer aldı.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ‘Fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ ile ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarına ilişkin 3’üncü dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 7 şüpheli tespit edildi. Antalya ve İstanbul’da yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.

Muhittin Böcek dosyasından deştikçe iğrençlik fışkırıyor: ‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
Başlık ResmiMuhittin Böcek dosyasından deştikçe iğrençlik fışkırıyor: ‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
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HER ŞEY GÜNEY’LE BAŞLADI

Bilindiği gibi “fuhşa aracılık” soruşturmasının önceki aşamasında düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı. Dosyada Güney ile birlikte dört kişinin organizatör konumunda hareket ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Muhittin Böcek dosyasından deştikçe iğrençlik fışkırıyor: ‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
Başlık ResmiMuhittin Böcek dosyasından deştikçe iğrençlik fışkırıyor: ‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti

2021’DEN BERİ YAPIYORLAR

Güney’in cep telefonunun şifresini vermediği, soruşturmanın ise elde edilen diğer bulgu ve bağlantılar üzerinden genişletildiği öğrenildi. Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin de Güney’in bağlantıları üzerinden yürütülen inceleme ve tespitler sonucu belirlendiği ifade edildi. Soruşturma konusu yapılanmanın 2021 yılından bu yana sistematik biçimde faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Muhittin Böcek dosyasından deştikçe iğrençlik fışkırıyor: ‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
Başlık ResmiMuhittin Böcek dosyasından deştikçe iğrençlik fışkırıyor: ‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
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MAĞDURLAR ANLATIYOR

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında bu sefer Antalya Büyükşehir Belediyesinde yeni rezillikler ortaya döküldü. Soruşturma kapsamında tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’e ilişkin yeni iddia ve beyanların da dosyaya girdiği öğrenildi. Mağdurların iddialarına göre, Böcek’in de merkezinde yer aldığı “toplu fuhuş” olayının işlendiği kaydedildi.

Muhittin Böcek dosyasından deştikçe iğrençlik fışkırıyor: ‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti
Başlık ResmiMuhittin Böcek dosyasından deştikçe iğrençlik fışkırıyor: ‘İşe alma’ vaadiyle toplu fuhuş rezaleti

ÖNCE FUHUŞ SONRA İŞ

Dosyadaki ifadelere göre, 11 genç kadının işe alınacakları vaadiyle Böcek’le birlikte olmaya yönlendirildiği iddia edildi.

Bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında ayrıca Böcek hakkında grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna yönelik iddialar içeren mağdur beyanlarının bulunduğu belirtildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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