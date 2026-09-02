Akademi Giriş Sınavı’nda 369 bin adayın testi geçerli sayıldı. 15 soruluk sayısal ortalama 3,4, sözel ise 8,3 net oldu.

Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) ilişkin katılım ve başarı istatistikleri belli oldu.

Veriler, adayların özellikle sayısal yetenek testinde zorlandığını ortaya koyarken, ÖABT’de branşlar arasındaki ortalama farkları da dikkat çekti. AGS oturumuna 391 bin 935 aday başvururken, sınava giren 369 bin 8 adayın sınavı geçerli sayıldı. ÖABT oturumunda ise 308 bin 437 aday başvuru yaptı, 289 bin 807 adayın sınavı geçerli kabul edildi.

ÖNERİLEN HABERLER EĞİTİM YKS şampiyonları hangi bölümü seçti? Geleneksel tercihlere yeni rakipler geldi

ORTALAMA 8,3 OLDU

AGS alt test sonuçlarına göre adayların 15 soruluk Sözel Yetenek testindeki ortalaması 8,3 net oldu. 15 soruluk Sayısal Yetenek testinde ise ortalama 3,4 nette kaldı.

ÖSYM merak edilen istatistikleri açıkladı! Öğretmen adaylarının sınav karnesi: Zayıf

Böylece sayısal yetenek, AGS’de adayların en düşük ortalama elde ettiği test oldu. 30 soruluk Eğitim Bilimleri testinde ortalama 11,2 net olarak gerçekleşti.

Mevzuat ve sosyal alanında ise 20 sorunun dağılımına göre adayların 6 soruluk Tarih testinde 2,7 net, 6 soruluk Coğrafya testinde 2,2 net, 8 soruluk Mevzuat testinde ise 2,5 net ortalama yaptığı görüldü.

ÖSYM merak edilen istatistikleri açıkladı! Öğretmen adaylarının sınav karnesi: Zayıf

OKUL ÖNCESİ ZİRVEDE

ÖABT verilerinde branşlara göre katılım sayıları da dikkat çekti. 61 bin 68 adayla Okul Öncesi, sınava en fazla adayın katıldığı alan oldu.

ÖSYM merak edilen istatistikleri açıkladı! Öğretmen adaylarının sınav karnesi: Zayıf

En düşük katılım ise Fizik’te 2 bin 509, Kimya’da 2 bin 812 aday ile gerçekleşti. Alan bilgisi testlerinde en yüksek ortalamalar Rehberlik’te 33,5 net, Okul Öncesi’nde 32,1 net ve Özel Eğitim’de 31,7 net olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan bazı branşlarda ortalamaların oldukça düşük seviyede kalması dikkat çekti. Matematik 13,6 net ortalamayla en düşük başarı ortalamasının görüldüğü alan olurken, bunu Beden Eğitimi 15,8 net ve Fen Bilimleri 16,5 net izledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası