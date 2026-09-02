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Kültür - Sanat

National Arab Orchestra... Ünlü topluluk festivale geliyor

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National Arab Orchestra... Ünlü topluluk festivale geliyor
Fotoğraf Başlığı National Arab Orchestra... Ünlü topluluk festivale geliyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyaca tanınan National Arab Orchestra’yı ilk kez Türkiye’de müzikseverlerle buluşturacak. Michael Ibrahim şefliğindeki topluluk, 26 Eylül’de Ankara’da, 27 ve 28 Eylül’de İstanbul’da sahne alacak.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Kültür Yolu Festivali, uluslararası müzik dünyasının önemli topluluklarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Festivalin bu yılki dikkat çekici konuklarından biri, 2009 yılında kurulan ve YouTube’daki içerikleri 225 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan National Arab Orchestra olacak.

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Türkiye’de ilk defa sahne alacak orkestranın müzik şefliğini, Doğu ve Batı müzik geleneklerini buluşturan çalışmalarıyla tanınan Michael Ibrahim üstlenecek.

Programın solisti ise uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Filistinli vokalist Nai Barghouti olacak. Topluluk, 26 Eylül’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu’nda, 27 Eylül ve 28 Eylül akşamları ise İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

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