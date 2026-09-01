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Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası aile pozu! Taburcu olur olmaz yanlarına gitti

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Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası aile pozu! Taburcu olur olmaz yanlarına gitti
Fotoğraf Başlığı Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası aile pozu! Taburcu olur olmaz yanlarına gitti

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo işleminin ardından stent takılan ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Evine dönen Yılmaz, kendisini bu süreçte yalnız bırakmayan ailesiyle bir araya geldi.

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan evinde 29 Ağustos’ta göğüs ağrısı şikayeti yaşayan Cem Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk kontrollerin ardından Yılmaz, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası aile pozu! Taburcu olur olmaz yanlarına gitti
Başlık ResmiCem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası aile pozu! Taburcu olur olmaz yanlarına gitti

“KÖTÜ BİR GÜN GEÇİRDİM VESSELAM”

Yaşadığı sağlık sorununun ardından tedavi gördüğü hastaneden sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Cem Yılmaz, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sağ olun arkadaşlar iyiyim. Tam ‘Gora’nın çekimleri bitti, dedim ki; ‘Şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu, sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince...’ Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma, eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum... Ayvacık'ta ilk hastanede, burada Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı... Soran eden gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever ne mutlu... Neyse kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar ‘Stresten uzak durun’ dedi, güldüm. Yine ‘Ağabey az iç’ diyen, ‘Saçı kesti, yeni imaj’ diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah.”

Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası aile pozu! Taburcu olur olmaz yanlarına gitti
Başlık ResmiCem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası aile pozu! Taburcu olur olmaz yanlarına gitti

TABURCU OLDU

Koroner yoğun bakım ünitesinde anjiyo uygulanan Cem Yılmaz, yapılan tetkiklerin ve tedavisinin ardından dün hastaneden taburcu edildi.

İLK İŞ OLARAK AİLESİYLE BULUŞTU

Evine dönen ünlü komedyen, yaşadığı zorlu süreçte kendisine destek olan ailesiyle bir araya geldi.

Cem Yılmaz, annesi Sebahat Yılmaz, babası Arif Yılmaz, kız kardeşi Özge Çevik ve ağabeyi Can Yılmaz ile birlikte çekildiği aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası aile pozu! Taburcu olur olmaz yanlarına gitti
Başlık ResmiCem Yılmaz’dan kalp krizi sonrası aile pozu! Taburcu olur olmaz yanlarına gitti

Yılmaz’ın paylaşımı, geçirdiği rahatsızlığın ardından ailesiyle bir araya gelerek moral depoladığını gösterdi.

Yılmaz’ın paylaşımında masada yer alan börek de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Cem Yılmaz için yapılan yorumlarda, böreğin seçimi ve görünümü üzerinden esprili ifadeler kullanıldı. “İlk günden börek manidar”, “Yağlı börek yemiyordur inşallah” ve “O börek olmuş mu ya” gibi yorumlar sosyal medyada gündem oldu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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