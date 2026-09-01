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Sağlık

Su sanıp içti, hayatı karardı! 14 yaşındaki Oğuzhan ölümden döndü

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Su sanıp içti, hayatı karardı! 14 yaşındaki Oğuzhan ölümden döndü
Fotoğraf Başlığı Su sanıp içti, hayatı karardı! 14 yaşındaki Oğuzhan ölümden döndü

Kahramanmaraş’ta su şişesine konulan tuz ruhunu su sanarak içen 14 yaşındaki Oğuzhan Çelik, yemek borusu ve midesinde oluşan ağır kimyasal yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Endoskopide derin ülser ve yaygın yanıklar tespit edilen çocuk, uygulanan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Oğuzhan Çelik, iş yerinde bulunan tuz ruhunu su zannederek içti.

Mide ve yemek borusunda ciddi kimyasal hasar oluşan çocuk, bir süre sonra rahatsızlanarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'taki özel bir hastaneye sevk edilen çocuk, burada tedavi altına alındı.

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Su sanıp içti, hayatı karardı! 14 yaşındaki Oğuzhan ölümden döndü
Başlık ResmiSu sanıp içti, hayatı karardı! 14 yaşındaki Oğuzhan ölümden döndü

MİDESİ VE YEMEK BORUSU YANDI

Yapılan endoskopik incelemede, içilen kimyasal maddenin mide ve yemek borusunda ciddi hasara neden olduğu belirlendi. Midede yaygın kanama odakları, ülserler ve derin doku hasarı tespit edilirken, yemek borusunda da kimyasal maddeye bağlı yanıklar görüldü. Hastanede uygulanan tedavinin ardından 14 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu.

UZMANI ÖZELLİKLE SU ŞİŞELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Hamza Karabiber, temizlik ürünlerinin orijinal kutularında muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hastamız iş yerinde buzdolabına konulan tuz ruhunu yanlışlıkla içmesi sonucu yemek borusu ve midesinde ağır yaralar ve yanıklar oluşan bir hastamız. İlk başvurusunda hemen endoskopisini yaptık. Endoskopisinde yaygın yanıklar ve midede derin ülserler mevcuttu. Bu tür vakalarda ağızdan beslenmeyi kesiyoruz. Bir süreliğine damardan besliyoruz. Hastamızı da bu tedbirlerin yanı sıra uyguladığımız ilaç tedavileriyle yavaş yavaş ağızdan beslemeye başladık. Şu anda gayet iyi durumda. Bu tür yanıcı ve yakıcı maddelere maruz kalan çocuklarla maalesef sık karşılaşıyoruz. Son bir ay içerisinde bu üçüncü vakamızdı. En son dün gece dördüncü bir vakayı kabul ettik. O hastamız da yanıcı ve yakıcı madde içeren bir şurubu fazla miktarda içmiş. Ona da bu sabah endoskopiyle müdahalede bulunduk. Sık karşılaştığımız bir durum. Çocuk sağlığı açısından önemli bir halk sağlığı problemi. Bu yanıcı ve yakıcı temizlik maddelerinin orijinal kutularında muhafaza edilmesi, çocuk kilidi bulunan kapaklı ambalajlarda saklanması çok önemli. Kendi orijinal kutusu dışında muhafaza edildiğinde, bu hastamızda olduğu gibi su şişesine konulduğunda çocuklar yanlışlıkla içebiliyor. Son iki vakamızda da su şişesine konulan tuz ruhunun yanlışlıkla içilmesi sonucu bu problemle karşılaştık" dedi.

Su sanıp içti, hayatı karardı! 14 yaşındaki Oğuzhan ölümden döndü
Başlık ResmiSu sanıp içti, hayatı karardı! 14 yaşındaki Oğuzhan ölümden döndü

"SU SANMIŞTIM KENDİ ORİJİNAL KABINDA DEĞİLDİ"

Hasta Oğuzhan Çelik ise kuaförde çalıştığı sırada müşterilere su götürmek için buzdolabını açtığını belirterek, "Su sanmıştım kendi orijinal kabında değildi. Ben bunu karton bir bardağa doldurdum ve delik açıldı damlamaya başladı ben de bardak daha öncesinden çatlak sandım ve içtim. Başka bir bardağa doldurup müşteriye verecektim. İçtiğim gibi boğazımdan aşağı yakmaya başladı. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Hocamıza teşekkür ederim. Sağlık durumum çok iyi" diye konuştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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