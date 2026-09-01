Türkiye ve KKTC makamları harekete geçti, uçak bilet fiyatları düştü

KKTC'de yaşanan feribot faciasının ardından deniz seferlerinin durdurulmasıyla fiyatı yükselen uçak biletleri, yürütülen temaslar sonucu düşürüldü. Fiyat artışına tepki gösteren KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye ile yapılan görüşmelerle fiyatların geriletildiğini duyurdu. Ataoğlu, biletlerdeki haksız artışlara karşı alınacak ek önlemlerin KKTC Bakanlar Kurulu gündemine taşınacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan feribot faciası sonrası, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'den adaya yapılan uçak seferlerinde, bilet fiyatlarının düştüğünü açıkladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ataoğlu, konunun Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye’den yetkililerle görüşüldüğünü ve fırsatçılığın engellenmesine yönelik çaba sarf edildiğini ifade etti.

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

"İNDİRİM BEKLERDİK"

Feribot faciasının ardından Türkiye-KKTC arasında gemi seferlerinin durdurulması ile uçak bilet fiyatlarının artırılmasının "kabul edilemez" olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, “Fiyatların artırtılması yerine indirim yapmalarını beklerdik.” ifadelerini kullandı.

BİLET FİYATLARI DÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, yapılan görüşmeler neticesinde uçak bilet fiyatlarının düştüğünü belirterek, fırsatçılık yapanlarla ilgili önlemlerin KKTC Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirileceğini söyledi.

Ercan Havalimanı

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

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Gemiden 241 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişi için arama çalışmalarına devam ediliyor. Geminin enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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