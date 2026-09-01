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Spor

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş: Dev derbinin Kadıköy karnesi

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Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş: Dev derbinin Kadıköy karnesi

Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında 6'şar puan toplayan Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü yapacakları derbi maçla Kadıköy'de 60'ncı defa karşı karşıya gelecek.

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Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadelede iki ekip, Kadıköy'de 60'ncı defa kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe Stadı'nın inşaat çalışmaları sonrası 1982 yılında yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraftar arasında 59 maç oynandı. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertliler 23 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar 16 defa galibiyet sevinci yaşadı. 20 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 85 golüne, Beşiktaş 70 golle karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 13'ünde gol atamadı. Kadıköy'de yapılan karşılaşmaların 6'sı golsüz tamamlandı.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki son maçta Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
Başlık ResmiFenerbahçe, Kadıköy'deki son maçta Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

LİGDE 45 MAÇ

Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 45 lig maçında Fenerbahçe, 18 defa sahadan galip ayrılırken; Beşiktaş, 12 müsabakada 3 puan aldı. 15 derbi ise berabere sonuçlandı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki lig maçlarında sarı-lacivertliler 64 defa fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar 58 gol kaydetti.

KADIKÖY'DEKİ SON 10 MAÇ

İki takımın, Kadıköy'de oynadığı son 10 Süper Lig maçında ev sahibi 4 galibiyet aldı. Konuk ekip de 3 defa kazandı. 3 mücadele ise berabere tamamlandı.

03.12.2016
Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş:0

23.09.2017
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

24.09.2018
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

22.12.2019
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

29.11.2020
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

19.12.2021
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

02.04.2023
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

27.04.2024
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

04.05.2025
Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1

05.04.2026
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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