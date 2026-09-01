Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş: Dev derbinin Kadıköy karnesi
Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında 6'şar puan toplayan Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü yapacakları derbi maçla Kadıköy'de 60'ncı defa karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadelede iki ekip, Kadıköy'de 60'ncı defa kozlarını paylaşacak.
Vedat Muriqi ve Oğuz Aydın attı, Fenerbahçe derbi öncesi rahat kazandı
Fenerbahçe Stadı'nın inşaat çalışmaları sonrası 1982 yılında yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraftar arasında 59 maç oynandı. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertliler 23 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar 16 defa galibiyet sevinci yaşadı. 20 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin 85 golüne, Beşiktaş 70 golle karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 13'ünde gol atamadı. Kadıköy'de yapılan karşılaşmaların 6'sı golsüz tamamlandı.
LİGDE 45 MAÇ
Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 45 lig maçında Fenerbahçe, 18 defa sahadan galip ayrılırken; Beşiktaş, 12 müsabakada 3 puan aldı. 15 derbi ise berabere sonuçlandı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki lig maçlarında sarı-lacivertliler 64 defa fileleri havalandırırken, siyah-beyazlılar 58 gol kaydetti.
KADIKÖY'DEKİ SON 10 MAÇ
İki takımın, Kadıköy'de oynadığı son 10 Süper Lig maçında ev sahibi 4 galibiyet aldı. Konuk ekip de 3 defa kazandı. 3 mücadele ise berabere tamamlandı.
03.12.2016
Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş:0
23.09.2017
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1
24.09.2018
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1
22.12.2019
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1
29.11.2020
Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4
19.12.2021
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2
02.04.2023
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4
27.04.2024
Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1
04.05.2025
Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1
05.04.2026
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0