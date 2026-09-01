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Kastamonu'da oto yıkama kavgası kanlı bitti! Baba ve iki oğlu tutuklandı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir oto yıkama istasyonunda sıra bekleme meselesi yüzünden çıkan ve tekmeli tokatlı kavgaya dönüşen olayda, Y.E. isimli şahsı sokak ortasında kovalayarak acımasızca darbeden baba ve iki oğlu tutuklandı. Bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda aldığı darbelerle yaralanan Y.E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ç. ile oğulları F.Ç. ve A.P.Ç. çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Cide
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