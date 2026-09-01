38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı, iki ülkeye kalkan oldu!

Estonya hava sahasına gece saatlerinde insansız hava araçlarının girmesi üzerine NATO alarma geçti. Estonya Savunma Kuvvetleri, Amari Hava Üssü'nde 7 gün 24 saat alarm nöbeti tutan Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ihlale karşı havalandığını açıkladı. Ülkenin doğusunda halka "Drone görürseniz sığınak arayın" uyarısı gönderilirken, hava tehdidi sabah saatlerinde sona erdi.

Baltık hattında gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Estonya Savunma Kuvvetleri (EDF), 1 Eylül sabahı ülkenin hava sahasına giren insansız hava araçlarının tespit edilmesinin ardından NATO savaş uçaklarının acil kalkış yaptığını duyurdu.

EDF Stratejik İletişim Departmanı Başkanı Albay Uku Arold, Estonya'nın doğu sınırı ile Letonya'nın doğu sınırı boyunca hareket eden İHA'ların Estonya hava sahasına girdiğini söyledi.

Arold, NATO'nun hava savunma görevi kapsamında Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlu Türk Hava Kuvvetleri savaş uçaklarının ihlale karşı havalandığını açıkladı.

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TÜRK F-16'LARI GECE YARISI ALARMA GEÇTİ

Türk Hava Kuvvetleri, NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında ağustos ayından bu yana Estonya'da bulunuyor.

181'inci Jet Filo Komutanlığı "Pars Filo", Amari Hava Üssü'nde 5 F-16 ve 76 personelle görev yapıyor. Türk pilotlar, hava sahası ihlalleri ve tanımlanamayan hava araçlarına karşı 7 gün 24 saat alarm-reaksiyon nöbeti tutuyor.

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HALKA "DRONE GÖRÜRSENİZ SIĞINAK ARAYIN" MESAJI

Estonya'nın doğusundaki Lääne-Viru ve Ida-Viru bölgelerinde yaşayanlara saat 03.00 sıralarında hava tehdidi uyarıları gönderildi.

Uyarı daha sonra Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ve Põlva bölgelerine genişletildi.

Vatandaşlara gönderilen mesajlarda, "Bir drone görürseniz sığınak arayın" uyarısı yapıldı.

Estonya Savunma Kuvvetleri, tehdidin saat 05.30 itibarıyla sona erdiğini, ülke genelindeki uyarıların kaldırıldığını duyurdu.

ESTONYA DIŞİŞLERİ BAKANI: NATO HIZLI TEPKİ VERDİ

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da insansız hava araçlarının ülkenin hava sahasına girdiğini doğruladı.

Tsahkna, "NATO, planlandığı gibi hızlı ve kesin bir şekilde tepki gösterdi. İttifak tetikte ve müttefik topraklarını korumaya hazırdır" dedi.

Estonyalı Bakan olayın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sonucu olduğunu savunarak Moskova üzerindeki baskının artırılması çağrısında bulundu.

Ancak Estonya hava sahasına giren İHA'ların hangi ülkeye ait olduğu açıklanmadı.

RUSYA SINIRINDA 38 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Aynı saatlerde Rusya'nın Estonya sınırındaki Leningrad bölgesinde de yoğun İHA hareketliliği yaşandı.

Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, bölge üzerinde 38 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı. Ust-Luga Limanı'nda da hasar meydana geldiği bildirildi.

Estonya makamları daha önce, Rusya'daki hedeflere yönelen bazı Ukrayna İHA'larının GPS sinyallerinin bozulması sonucu rotalarından çıkarak Baltık ülkelerinin hava sahasına yaklaşabildiği durumlarda benzer uyarılar yayımlamıştı.

LETONYA VE FİNLANDİYA DA ALARMA GEÇTİ

İHA hareketliliği yalnızca Estonya'yla sınırlı kalmadı.

Letonya'nın doğusundaki Alūksne bölgesinde de hava sahası alarmı verildi. Finlandiya Savunma Kuvvetleri ise İHA tehdidine karşı Finlandiya Körfezi'nin doğusunda havacılık ve deniz trafiğine yönelik kısıtlamalar uyguladı.

TÜRK F-16'LARI 19 AĞUSTOS'TA İHA ÖNLEME TATBİKATI YAPMIŞTI

Türk F-16'larının son alarm uçuşu, NATO'nun bölgede kısa süre önce gerçekleştirdiği İHA önleme tatbikatının ardından geldi.

19 Ağustos'ta Estonya'da konuşlu Türk savaş uçakları ile Litvanya'da bulunan İtalyan jetleri, NATO'nun Esnek Caydırıcılık Seçeneği faaliyeti kapsamında Baltık ülkeleri üzerinde İHA önleme tatbikatına katılmıştı.

Tatbikatta Litvanya tarafından sağlanan hedef İHA'ların önlenmesi çalışılmış, savaş uçaklarına Alman A400M tanker uçağı ile NATO AWACS destek vermişti.

Türk F-16'larının Ağustos-Kasım 2026 döneminde Estonya'daki görevini sürdürmesi, ardından Türk Hava Kuvvetlerinin Aralık 2026-Mart 2027 arasında Romanya'daki NATO hava polisliği görevini üstlenmesi planlanıyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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