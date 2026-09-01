Bir dondurma işletmecisi, Yemek Yazarı Vedat Milor'e işletmesinin reklamını yapması için 9 bin euro (504 bin TL) verdiğini ancak paylaşımların yapılmadığını iddia etti. Şahsın şikayeti sosyal medyada gündem olurken açıklamada "Daha da önemlisi, bizim önümüze başka dondurma salonlarını aldıklarını ve arka arkaya paylaşım yapamayacakları için bizi beklettiklerini gördük" ifadeleri yer aldı.

Sık sık mekan ve restoranlara giderek sosyal medya platformlarından deneyimlerini paylaşan Yemek Yazarı Vedat Milor, bu kez bambaşka bir suçlamayla karşı karşıya.

Daha önce de örtülü reklam yaptığı gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilen Milor hakkında, 'şikayetvar' platformunda dikkat çeken bir yazı yer aldı.

MİLOR'E 9 BİN EURO ELDEN VERMİŞ

Levent ismindeki kullanıcı, dondurma mekanını tanıtması için Milor'e 9 bin euro verdiğini ancak hizmet alamadığını iddia etti. Şahsın açıklamasında, "Ben Erenköy’de bulunan O... isimli dondurma işletmesinin sahibiyim. 10 Temmuz 2026 tarihinde Vedat Milor ile, Erenköy’deki dondurma bölümümüzün tanıtımını yapması için 9.000 Euro bedel üzerinden anlaştık. Ödemeyi elden yaptım, iletişimimizi ve anlaşmayı destekleyen WhatsApp yazışmalarımız, fotoğraflar ve dükkan içi video kayıtlarımız mevcut." dedi.

Vedat Milor hakkında şoke eden iddia: 9 bin euro aldığı mekanın tanıtımını yapmadı

"ÖNÜMÜZE BAŞKA DONDURMA SALONLARINI ALDILAR"

Ancak Milor'ün sürekli paylaşım yapmayı ertelediğini belirten işletmecinin açıklaması şöyle devam etti: "Anlaşmaya göre çekim ve paylaşımların 1 hafta içinde yapılacağı söylendi. Ancak çekim tarihi sürekli ertelendi ve en sonunda 24 Temmuz 2026 tarihinde gelerek çekim yapıldı. Buna rağmen, söz verilen tarihlerde bir türlü paylaşım yapılmadı, her seferinde yayın tarihi ileri atıldı. Daha da önemlisi, bizim önümüze başka dondurma salonlarını aldıklarını ve arka arkaya paylaşım yapamayacakları için bizi beklettiklerini gördük.

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"MADDİ MANEVİ ZOR DURUMDA KALDIK"

Bu süreçte dondurma sezonumuz, söz verilen bu reklam çalışması olmadan geçti ve ciddi anlamda mağdur olduk. Sezonluk bir iş yaptığımız için tanıtımın tam zamanında yapılmaması bizi hem maddi hem de manevi açıdan zor durumda bıraktı. Bugün itibarıyla hâlâ çekilen içerikler paylaşılmadı.

Çekimi yaptıkları halde paylaşımı gerçekleştirmelerini ve gecikme nedeniyle uğradığımız zararların karşılanmasını talep ediyorum. Bu mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyorum."

Vedat Milor hakkında şoke eden iddia: 9 bin euro aldığı mekanın tanıtımını yapmadı

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

İstanbul Üsküdar'daki İBB'nin Kent Lokantası'na giderek video çeken ve Youtube kanalında paylaşan Vedat Milor, örtülü reklam yaptığı gerekçesiyle CİMER'e şikayet edilmişti. Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçerek Milor'den yazılı savunma istemişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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